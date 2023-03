DAGOREPORT

PER METTERE ALLO STESSO TAVOLO BERLUSCONI E MELONI (CON I RISPETTIVI PARTNER) CI VOLEVA LA FESTA A SORPRESA PER I 50 ANNI DI MATTEO SALVINI, ORGANIZZATA IN GRAN SEGRETO DA FRANCESCA VERDINI IN UN AGRITURISMO FIGHETTO IN PROVINCIA DI COMO – UN CENTINAIO GLI INVITATI: AMICI STRETTI, PARENTI E LEGHISTI DI NUOVO E VECCHIO CONIO. PRESENTE ANCHE ANTONIO ANGELUCCI, CHE HA DA POCO ACQUISTATO IL 70% DEL “GIORNALE” DAL CAV - E CHE CI FACEVANO DI BELLO FLAVIO CATTANEO E SABRINA FERILLI, TRA SALLUSTI E PORRO? CERCASI DISPERATAMENTE UN POSTO ALLE POSTE? - I GRANDI ASSENTI: RONZULLI, SGARBI, ATTILIO FONTANA, FELTRI, MINZOLINI E BELPIETRO... - IL MENÙ