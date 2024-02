DAGOREPORT! – DOPO UN ANNO E MEZZO DI GOVERNO LA DUCETTA NON HA ANCORA IMPARATO COME SI GOVERNA: ANDARE ALLO SCONTRO FRONTALE CON IL DEEP STATE PUÒ FARLE MOLTO MALE - IL NUOVO SGARBO DI FITTO ALLA CORTE DEI CONTI: NOMINA IL SUO AMICO MANFREDI SELVAGGI, CHE MANCA SA BENE L'INGLESE, PER LA CORTE DEI CONTI EUROPEA - L'IRA DELLA CORTE DEI CONTI CHE AVEVA INDICATO DUE NOMI PERFETTI, TRA CUI QUELLO DI MARIA RUCIRETA, CON DIECI ANNI ALLA SPALLE DA CAPO DI GABINETTO PROPRIO ALLA CORTE EUROPEA – FRATELLI D'ITALIA SE NE FREGA DELLE INCHIESTE SU GAETANO CAPUTI: NON E' CONSIDERATO "DI DESTRA" MA UNO DELLA CASTA SPONSORIZZATO DA UN EX DI FINI...

Dopo un anno e mezzo di governo la Ducetta non ha ancora imparato come si governa: andare allo scontro frontale con il Deep State può farle molto male.

La sfida col coltello tra i denti alla Casta degli apparati di Stato è iniziata da subito, dal giorno in cui Giorgia Meloni sfilò la cabina di regia del Pnrr al Ministero dell’Economia per portarla sotto la custodia del fido Raffaele Fitto.

La protervia dei Fratellini d'Italia arrivò al punto di presentare, senza farla sapere a chi di dovere, una proposta di legge per ridurre la responsabilità erariale e “sterilizzare” i controlli ex post dei giudici contabili della Corte dei Conti. Il presidente della Corte, Guido Carlino, espresse il suo disappunto (eufemismo) in un incontro a Palazzo Chig.

Non è finita: ecco lo spaccio Ansa che ci fa sapere che l'Associazione magistrati della Corte dei conti manifesta contrarietà alla "norma che ha introdotto lo scudo erariale, già al vaglio della Consulta perché sospettata di incostituzionalità, era stata adottata nel 2020, durante la pandemia.

Una sua ulteriore proroga sarebbe contraddittoria e ingiustificata, in quanto, nonostante la fine del periodo di emergenza, avrebbe l'effetto di stabilizzare l'esclusione della perseguibilità delle condotte commissive gravemente colpose, esponendo il Paese al grave rischio di spreco di denaro pubblico, di gestioni opache di commesse pubbliche e di diffusione del malaffare".

In queste ore, è partito dal piedone del ministro agli affari europei, il pugliese Raffaele Fitto, un altro calcione, riattizzando lo scontro con gli alti papaveri della burocrazia italiana, con la scelta per la Corte dei conti europea di un magistrato a lui molto vicino, Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, che solo un anno fa aveva nominato capo della struttura di missione del suo dicastero.

La designazione di Selvaggi, oltre ad essere considerato “unfit” a Bruxelles, arriva dopo che il presidente della Corte di Conti italiana, Guido Carlino, aveva riunito il comitato della Corte, individuando due personalità adatte per l’incarico in Europa: il presidente della sezione di controllo per gli affari comunitari Giovanni Coppola, e la presidente di sezione Maria Annunziata Rucireta: quest’ultima aveva già ricoperto per dieci anni il ruolo di capo di gabinetto proprio alla Corte dei conti europea. Si trattava di funzionari preparati, perfettamente bilingue, con esperienza nelle stanze del potere e buone relazioni a Bruxelles.

Come prenderà il Deep State questo ennesimo sgarbo da parte del governo? Spoiler: malissimo! E primo o poi, regoleranno i conti con la protervia senza limitismo del governo Ducioni.

Ps. La frattura tra Chigi e alti papaveri si è ulteriormente ampliata dopo la pubblicazione, da parte del quotidiano “Domani”, dell’inchiesta su Gaetano Caputi, capo di gabinetto di Giorgia Meloni.

Tra i Fratelli d’Italia l’inchiesta non ha destato troppa preoccupazione, visto che Caputi, già figlioccio del super funzionario Vincenzo Fortunato, è visto come espressione del “partito” dei grand commis di Stato e non come un uomo della destra di Colle Oppio, nonostante gli articoli del quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi abbiano messo in luce rapporti di affari con Roberto Alesse, già collaboratore e braccio destro di Gianfranco Fini.

SGARBO DI FITTO: UN FEDELISSIMO A BRUXELLES

Estratto dell’articolo di L.MI. per "la Repubblica"

Cosa c’è di meglio, per fare l’ennesimo torto alla Corte dei conti, che scegliere un magistrato per un incarico di prestigio che le toghe contabili non hanno indicato? Detto fatto, il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto è riuscito a farlo. Perché ha scelto per la Corte dei conti europea una toga che lui conosce assai bene, in quanto giusto un anno fa ha nominato Carlo Alberto Manfredi Selvaggi capo della struttura di missione del suo dicastero.

[…] Fitto, leccese di origine, ex governatore, da sempre legato alla terra in cui suo padre Salvatore è stato presidente della Regione; Manfredi Selvaggi, classe 1968, nato a Campobasso, inviato lì come procuratore regionale della Corte. E dev’essere stato amore a prima vista. Perché quando al ministero, per seguire la complicata partita del Pnrr è stato necessario scegliere un capo, Fitto ha pensato subito […] al suo amico Carlo Alberto.

Ma ora la scelta per la Corte europea fa rumore, e ce n’è traccia nell’interrogazione della responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani […]. La Corte aveva indicato due nomi, «il presidente della sezione di controllo per gli affari comunitari Giovanni Coppola, e la presidente di sezione Maria Annunziata Rucireta, con dieci anni alla spalle da capo di gabinetto proprio alla Corte europea».

Una selezione rigorosa che accerta perfino se il candidato abbia una fluente conoscenza di inglese e francese. E tra le voci c’è quella che uno degli handicap di Manfredi Selvaggi sia di avere una padronanza non proprio perfetta dell’inglese. […] Nella ridda dei pettegolezzi c’è quello di una qualche improvvisazione o inefficienza nella gestione dei fondi europei in cui torna utile la presenza di un membro italiano “amico”. […]

