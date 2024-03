6 mar 2024 17:56

DAGOREPORT – FABIO RAMPELLI TIRA IL SASSO E POI NASCONDE LA MANO: COME MAI IL “GABBIANO” SI È INCAZZATO COSÌ TANTO CON “IL FOGLIO”, CHE HA RIVELATO LA RIUNIONE DELLA SUA CORRENTE? PERCHÉ HA COSÌ TANTA PAURA DI APPARIRE PER QUELLO CHE È, CIOÈ L’UNICO OPPOSITORE INTERNO DELLE SORELLE MELONI IN FRATELLI D’ITALIA? L’ADUNATA DI DISSIDENTI È FORSE UNA RISPOSTA ALLA NOTIZIA CHE IL SUO INCARICO DA VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA POTREBBE TRABALLARE? – IL CONGRESSO ROMANO ALLE PORTE E IL “MISTERO” DELLA SCOMPARSA DEL MATTINALE “ORE 11”, BY FAZZOLARI…