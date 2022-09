PERCHÉ NON SI PARLA PIÙ DI APRIRE UN TAVOLO PER IL CESSATE IL FUOCO IN UCRAINA?

Visto che l’ondata di fake news sull’inefficacia e/o fallimento delle sanzioni europee alla Russia (con Salvini in prima linea) non bastava, Mosca ha pensato bene negli ultimi giorni di entrare direttamente in campo, sparando la qualsiasi sull’Europa al collasso, Italia in primis: dal bolso Putin ("Impossibile isolarci, le sanzioni sono un pericolo per il mondo intero") alla vispa Zakharova, portavoce di Lavrov, all’attacco del piano del ministro Cingolani (“Imposto da Bruxelles su ordine degli Usa. Soffriranno gli italiani”).

Le parole volano, le immagini restano? Ed ecco il filmato che mostra infatti l’Europa al gelo a causa del gas russo che non arriverà per riscaldare le case nel prossimo inverno. Il video è stato lanciato da Russia Today e da altri media russi vicini al regime e porta il marchio dell’azienda di Stato russa Gazprom, che pochi giorni fa ha annunciato lo stop delle forniture all’Europa tramite il gasdotto Nord Stream 1.

Una campagna di disinformazione che ha visto partecipi anche illustri esponenti politici che, a differenza di noi plebe ignorante, dovrebbero sapere benissimo che le sanzioni, vedi quelle che misero al tappeto l’Iran degli Ayatollah, hanno bisogno di tempo per fare danni. Secondo: se oggi si cede sulle sanzioni – o peggio: si rifiutano - l’Unione Europea è destinata a disintegrarsi.

E dopo aver scalato una montagna di cazzate, si comincia a scorgere la reale situazione della Russia sotto sanzioni. Scrive oggi Fabrizio Dragosei sul sito del Corriere: “Proprio ieri è emerso un documento segreto del governo russo, reso noto da Bloomberg, secondo il quale la decrescita del prodotto lordo è assai più grave di quella indicata dai dati pubblici (molti indicatori sono stati secretati).

‘’La Russia potrebbe addirittura non ricominciare a veder crescere la sua economia prima del 2030. In alcune aree, come quella della produzione di automobili, ad esempio, il calo è catastrofico: -58%. E le sanzioni che bloccano l’import di numerosi componenti per l’industria, soprattutto quelli ad alta tecnologia, rendono le cose sempre più difficili’’.

La crisi economica dell’orso russo sta dunque galoppando verso il collasso, con la Cina che mantiene la sua parola di non dare armi a Putin, che è costretto a raccattarle dalla Corea del Nord di Ciccio Kim. Ecco perché non si parla più di aprire un tavolo per il cessate il fuoco: gli Stati Uniti, che hanno il pallino in mano vista la debolezza dell’Unione Europea, non sono interessati a una trattativa di pace. L’amministrazione Biden vuole che Putin si indebolisca fino al punto che sarà costretto a richiedere, in ginocchio, l’apertura di negoziati di pace.

