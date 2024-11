25 nov 2024 15:54

DAGOREPORT – QUANDO LA MELONI NON C’È, I SUOI PARLANO – PER L’ENNESIMA VOLTA, CON LA DUCETTA IN MISSIONE INTERNAZIONALE, I VARI CROSETTO, RAMPELLI, LA RUSSA, HANNO ESONDATO A RUOTA LIBERA, IGNORANDO L’ORDINE DI COORDINARSI CON FAZZOLARI PER CENTRALIZZARE LA COMUNICAZIONE UFFICIALE DEL GOVERNO E DEL PARTITO – PEGGIO FA SALVINI, CHE APRE BOCCA E JE DÀ FIATO, COME HA FATTO CON L’USCITA PRO-NETANYAHU…