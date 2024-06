19 giu 2024 19:50

DAGOREPORT – I RIFORMISTI DEM SI SONO RINGALLUZZITI DOPO LE EUROPEE IN CUI DECARO, BONACCINI, RICCI, GORI E NARDELLA HANNO TRAINATO IL PD. MA CHI FARÀ DA COORDINATORE ALLA MINORANZA DEM? IN POLE CI SAREBBE ALESSANDRO ALFIERI, DA SOLO O IN COPPIA CON BEPPE SALA – UN MAGGIORE RACCORDO TRA LE VARIE ANIME DEL PD E' INDISPENSABILE ANCHE PER DEFINIRE L’ALLEANZA CON IL MOVIMENTO 5 STELLE - IL SOGNO DI BONACCINI: DIVENTARE CAPODELEGAZIONE DEM A BRUXELLES...