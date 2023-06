DAGOREPORT - LA PACE SI AVVICINA? SECONDO ALCUNI "CREMLINOLOGI", IL CESSATE IL FUOCO IN UCRAINA ARRIVERÀ TRA FINE AGOSTO E SETTEMBRE. UN ALTRO INVERNO DI GUERRA SAREBBE INSOSTENIBILE PER KIEV, MA ANCHE PER MOSCA, ORA CHE I SOLDATI WAGNER SONO FUORI DAI GIOCHI (GLI UNICI CHE HANNO PORTATO A CASA QUALCOSA, CONQUISTANDO BAKHMUT) - PUTIN AZZOPPATO STUDIA LA TRATTATIVA E METTE SOTTO CONTROLLO I FIANCHEGGIATORI DI PRIGOZHIN - ZELENSKY ALZA IL PREZZO PER LA PACE MA GLI AMERICANI VOGLIONO CHIUDERE LA GUERRA CON LA CRIMEA ALLA RUSSIA, IL DONBASS ALL'UCRAINA...

DAGOREPORT

Putin prepara il dopo-Wagner. Il tentato golpe di Prigozhin è una ghiotta occasione, per “Mad Vlad”, per mettere sotto stretta osservazione gli oligarchi, i manager di Stato, i generali che hanno spalleggiato, anche solo con il silenzio, l’ex “cuoco”. A partire dal potente generale Sergei Surovikin, che secondo alcuni documenti citati dalla Cnn era un “membro vip segreto” del gruppo di mercenari, e che sarebbe stato arrestato.

Un colpo al cuore del putinismo visto che Surovkin, soprannominato "Generale Armageddon" per i suoi metodi rudi, è stato uno dei comandanti dell'esercito russo impegnati nella guerra civile siriana. Dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, è stato nominato prima comandante del "gruppo Sud" delle forze armate russe e poi comandante di tutte le truppe russe impiegate in Ucraina fino all'11 gennaio 2023. Un pezzo da novanta del sistema di potere del Cremlino.

VOLODYMYR ZELENSKY JOE BIDEN

Sul fronte delle trattative, proseguono nel silenzio generale i rendez-vous tra gli sherpa di Mosca, Kiev, Pechino e Washington. Tutti parlano con tutti, alla ricerca di una soluzione che sembra sfuggire di mese in mese.

Qualche “cremlinologo” particolarmente ottimista sostiene che il "cessate il fuoco" arriverà tra la fine di agosto e l'inizio settembre. Qualche segnale per coltivare fiducia, in effetti, c'è.

Un altro inverno di guerra sarebbe insostenibile economicamente e militarmente per Mosca, soprattutto ora che la Brigata Wagner è fuori dai giochi (Bakhmut è stata presa dalle truppe di Prigozhin dopo mesi di battaglia, e ora è stata in parte riconquistata – in una settimana – dagli ucraini).

il cardinale matteo zuppi e il patriarca kirill a mosca

Il problema è che mentre Putin azzoppato sta iniziando a prendere in considerazione una trattativa di pace, Zelensky sta alzando il prezzo, fiutando le difficolta' del nemico.

Il presidente ucraino si è ringalluzzito nel vedere le colonne di carri armati di Prigozhin conquistare Rostov e dirigersi verso Mosca. Ma l’ex comico deve stare attento a non alzare troppo la cresta.

evgeny prigozhin

Il ministro della Difesa Usa, il generale Lloyd Austin, e il capo della Cia, Bill Burns, sono pronti a prenderlo per le orecchie per riportarlo con i piedi per terra. Gli americani hanno deciso che la guerra deve finire, e le condizioni del piano di pace sono, agli occhi di Washington, più che accettabili: la Crimea resta alla Russia, Donbass e dintorni all'Ucraina.

E il Vaticano? La missione del cardinal Zuppi, snobbato a Kiev e a Mosca, non è stata un successo però è servita a raggiungere un accordo sul rientro dei bambini ucraini deportati in Russia. Il problema, è che dopo il golpetto tentato da Prigozhin e dalla Wagner ci vorranno ancora mesi di trattative...

