9 mar 2023 19:13

DAGOREPORT - L’AMBIZIONE DI PAOLO SCARONI NON ACCENNA A TROVARE PACE. CON IL PROSSIMO VALZER DELLE NOMINE, IL SODALE DI BISIGNANI E DAFFINA, SUPPORTATO DA BERLUSCONI E SALVINI, AVEVA PUNTATO SULLA PRESIDENZA DELL’ENI. “RIGETTATO” DA DESCALZI, HA VIRATO SULLA PRESIDENZA DI ENEL. COME DRAGHI, MELONI NON GLI DÀ UDIENZA A PALAZZO CHIGI: SA BENE CHE È CONSIDERATO DAGLI USA COME LA QUINTA COLONNA DEL BERLUSCONI PREMIER A MOSCA E COLUI IL QUALE RAFFORZÒ I LEGAMI ENERGETICI CON GAZPROM. COSÌ SCARONI HA PENSATO BENE DI INCONTRARSI FUORI ROMA, LONTANO DA OCCHI INDISCRETI, CON DONNARUMMA....