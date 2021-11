DAGOREPORT - L’EURO-GRUPPO SOVRANISTA DI SALVINI FA RIDERE BRUXELLES - IL CAPOGRUPPO DEL PPE MANFRED WEBER BOCCIA BERLUSCONI COME TRAGHETTATORE DELLA LEGA VERSO IL PPE. ALLA MERKEL: IL CAV NON CONTA PIÙ NULLA - LA DEBOLEZZA DEL FU SIRE DI “HARDCORE”, RIDOTTO A MANDARE MESSAGGI IN GLORIA DI SALVINI ATTRAVERSO LA SUA BADANTE MARTA FASCINA (SU CUI CI SONO LE IMPRONTE DI LICIA RONZULLI). DI FRONTE A QUESTO SPAPPOLAMENTO DI FOR∑A ITALIA, GIANNI LETTA È FURIOSO: IL SUO PIANO E' SALTATO…

salvini orban

Dagoreport

L'Euro-piano di Salvini sta agitando le teste d'uovo a Bruxelles. Il leghista ha più volte dichiarato di voler costruire un nuovo gruppo al Parlamento Ue con dentro "le destre": cioè grande parte di "Identità e Democrazia" (l'attuale contenitore sovranista di cui fa parte la Lega) senza gli estremisti tedeschi di Afd; il gruppo dei conservatori di Ecr guidato da Giorgia Meloni; pezzi "scissionisti" del Ppe.

matteo salvini e giorgia meloni incontrano silvio berlusconi nella sua villa a roma 4

Il "Capitone" è convinto che il Partito popolare europeo, ora che la Merkel sta per andare in pensione, viva la sua parabola discendente e dunque sia troppo debole (vedi il conflitto con Orban prima e la Polonia poi), per esercitare influenza e controllo.

merkel con manfred weber

E anche il potere pesante di rilasciare patenti di "agibilità politica". E' questa la ragione per cui Salvini si è sempre opposto ai piani di Berlusconi e Giorgetti che sognano, ormai da anni, di "ripulirlo" e consegnarlo al salotto buono del Ppe.

ANGELA MERKEL SILVIO BERLUSCONI

A questo proposito il presidente del gruppo, Manfred Weber, ha voluto consegnare ad Angela Merkel le sue perplessità sul ruolo di Berlusconi come traghettatore della Lega verso i popolari europei. Weber ha fatto notare che il Cav si ritrova un partito spappolato, balcanizzato e in crisi di consensi (tra il 6 e l'8% nella migliore delle ipotesi).

LA FOTO DI GRUPPO LEGA FORZA ITALIA A CASA DI BERLUSCONI

Se anche riuscisse nell'impresa di portarsi dietro un partito del 20% come la Lega, Berlusconi si ritroverebbe a dover fare i conti con pezzi del Carroccio profondamente euroscettici. La poderosa sintesi del discorso di Weber è stata: il Cav non conta più nulla e non ci serve. E la Merkel, senza fare un plissé, ha preso atto.

giancarlo giorgetti e matteo salvini 2

D'altronde la debolezza del fu Sire di “Hardcore” si manifesta ogni giorno con sempre maggiore chiarezza. Ha spinto la sua badante, la bionda Marta Fascina, a intervenire nella chat degli onorevoli di Forza Italia a favore di Salvini e contro Brunetta. Il messaggio, rivelato da Dagospia, ha fatto sghignazzare il Parlamento: era chiaro a tutti che fosse "per conto terzi".

SILVIO BERLUSCONI E MARTA FASCINA

E i più smaliziati hanno riconosciuto nelle parole della Fascina addirittura le impronte di Licia Ronzulli, grande amica di Salvini. A quel punto è stata inequivocabile la decadenza, anche mentale, di Berlusconi: si fa rappresentare da Marta Fascina con le parole della Ronzulli.

gianni letta silvio berlusconi

Davanti a questo sfacelo politico, Gianni Letta è furioso quanto inerme. Aveva immaginato Silvio Berlusconi candidato di bandiera del centrodestra al Quirinale, "legittimato" da un paio di votazioni a vuoto e finalmente pronto per sedersi al tavolo con il nipote, Enrico Letta, per la scelta del nuovo presidente della Repubblica. Ma gli smottamenti interni al partito e nella coalizione stanno mandando in frantumi il suo piano…

gianni enrico letta messaggio di marta fascina sulla chat dei deputati di forza italia

mateusz morawiecki viktor orban matteo salvini STAY HUNGARY, STAY FOOLISH - SALVINI E ORBAN BY CARLI