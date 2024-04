DAGOREPORT L’INTELLIGENCE DI USA E IRAN HANNO UN PROBLEMA: NETANYAHU - L'OPERAZIONE “TERRORISTICA” CON CUI IL MOSSAD HA ELIMINATO IL GENERALE DELLE GUARDIE RIVOLUZIONARIE IRANIANE NELL'AMBASCIATA IRANIANA A DAMASCO E LA SUCCESSIVA TENSIONE CON TEHERAN NON È SPUNTATA PER CASO: È SERVITA AL PREMIER ISRAELIANO A "OSCURARE" TEMPORANEAMENTE LA MATTANZA NELLA STRISCIA DI GAZA, CHE TANTO HA DANNEGGIATO L'IMMAGINE DI ISRAELE IN MEZZO MONDO - NETANYAHU HA UN FUTURO POLITICO (ED EVITA LA GALERA) SOLO FINCHÉ LA GUERRA E LO STATO D'ALLARME PROSEGUONO...

Gli 007 della Cia stanno svolgendo un ruolo fondamentale non solo per trovare una quadra per la guerra russo-ucraina ma sono al lavoro anche in Medioriente, dove la loro mediazione ha finora impedito una pericolosa escalation.

Gli agenti hanno rapporti continui con il Mossad, alleato storico, ma anche con i servizi di sicurezza iraniani. Un dialogo confermato oggi dal ministro degli Esteri di Teheran, Hossein Amirabdollahian, che ha dichiarato che il regime teocratico ha informato preventivamente Washington sull’attacco a Israele di sabato scorso.

È stata questa interlocuzione a evitare che i 400 missili e droni iraniani provocassero incidenti, danni e morti (infatti il massiccio attacco ha causato solo il ferimento di una bambina). Nonno Biden lo ha fatto presente allo scatenato Benjamin Netanyahu, sottolineando come il funzionamento dello scudo difensivo, si potesse considerare esso stesso una “vittoria”.

Il messaggio implicito è stato: noi ti abbiamo difeso, gli iraniani hanno dimostrato di non volere un’escalation, avvisandoci dell’attacco, ora evita di far esplodere la regione e tutto il Medioriente. Anche perché, è il senso del discorso di Biden, una ulteriore controreazione di Teheran potrebbe non limitarsi a uno spettacolino pirotecnico (400 missili, dei quali metà a elica, lenti e facilmente intercettabili, e droni) ma a un attacco ancora più massiccio per bloccare il quale potrebbe non bastare il solo “Iron Dome” (la cupola dello Stato ebraico che intercetta i razzi).

Netanyahu, però, finora è stato irremovibile. Vuole una rappresaglia per mandare un messaggio a tutti i nemici di Israele, sente di avere il consenso popolare a una dimostrazione di forza (https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-rsquo-iran-ha-dichiarato-guerra-israele-non-resta-altro-fare-392017.htm) e già dopo il lancio di missili iraniano era pronto a rispondere.

A fermarlo, nonostante le pressioni belliciste dei suoi alleati di governo, compreso il “moderato” Benny Gantz, è stata la telefonata di Biden e l’accorta mediazione degli 007 americani, che hanno avvertito Teheran, mettendo in allerta gli ayatollah.

Grazie all’intervento della Cia si è evitata una escalation e sono volate, al posto dei missili, le solite minacce: da un lato l’Iran promette di usare un’arma “mai utilizzata prima”, dall’altro Israele che rinvia la risposta sine die con la scusa del sadismo psicologico: “Dovranno aspettare nervosamente senza sapere quando potrebbe arrivare”.

Nonostante abbiano evitato il peggio, gli americani non si fidano di Netanyahu: lo considerano inaffidabile e imprevedibile e, alle mediazioni dell’intelligence vorrebbero accompagnare una manovra politica per far cadere il suo governo.

Un’operazione spericolata e di difficile realizzazione perché gli stessi oppositori di "Bibi", come Benny Gantz, ex capo di stato maggiore, hanno posizioni altrettanto ruvide dal punto di vista militare.

L’opinione pubblica israeliana è in larga parte favorevole sia alla guerra a Gaza che a una risposta “muscolare” all’Iran. E Netanyahu ha un futuro politico (ed evita la galera) solo finché la guerra e lo stato d'allarme proseguono.

Tra l'altro l'operazione “terroristica” con cui il Mossad ha eliminato il generale delle Guardie rivoluzionarie iraniane, Mohammad Reza Zahedi, nell'ambasciata iraniana a Damasco e la successiva tensione con Teheran non è spuntata per caso: è servita al premier israeliano a "oscurare" temporaneamente la mattanza nella Striscia di Gaza, che tanto ha danneggiato l'immagine di Israele, indignando le opinioni pubbliche in mezzo mondo.

Ps: Biden deve prestare attenzione alle sue mosse in Medioriente: una fetta della comunità ebraica americana è contraria all’ipotesi “due popoli, due stati”, per risolvere la questione israelo-palestinese, e si sta avvicinando al partito repubblicano, e dunque a Donald Trump, schierati con Netanyahu (Trump è stato l’artefice degli accordi di Abramo e ha riconosciuto ufficialmente Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico).

