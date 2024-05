DAGOREPORT

L’obiettivo di Putin è arrivare in tempi rapidi all’occupazione di Kharkiv. È un obiettivo strategicamente rilevante, perché permetterebbe all’esercito russo di consolidare un cordone di sicurezza attorno al Donbass occupato.

Ci vorrà ancora un po’ di tempo per permettere ai tank russi di entrare nella regione di Kharkiv, ma quando questo avverrà, gli Stati Uniti spingeranno il sempre più riottoso, ma debole, Zelensky a chiedere una tregua per aprire una trattativa di pace.

Putin, che ora al fronte è in una posizione di forza dopo le loffie controffensive ucraine, potrebbe avere un duplice interesse a chiudere il conflitto: non solo perché si avvicina la conquista di quegli obiettivi territoriali (Donbass e Crimea) e politici (Ucraina mai nella Nato) che si era prefissato, ma anche perché l’economia russa inizia a mostrare i primi scricchiolii. Prova ne è il crollo, per la prima volta in 24 anni, degli utili di Gazprom, il colosso dell'energia, vero forziere del Cremlino.

Inoltre, “Mad Vlad” deve fronteggiare una crescente pressione della Cina a chiudere il conflitto: Xi Jinping, che sta costruendo la sua “narrazione” verso il sud globale come leader di un Paese pacificatore, che punta al soft power del commercio e non ai missili, ha bisogno di portare a casa un risultato, per poter dire, in soldoni: “Non siamo noi quelli che vogliono la guerra”.

A Washington, Joe Biden mastica amaro: è davvero nei guai. Il presidente americano si ritrova tra l’incudine e il martello di due guerre aperte e un crescente malcontento interno per i conflitti in Ucraina e Medioriente.

Il presidente non sa come gestire la frustrazione del 48% degli elettori democratici, che si riconoscono nelle ragioni dei palestinesi (tra gli elettori repubblicani i simpatizzanti per Gaza sono solo il 25%), e che accusano la Casa Bianca di eccessiva arrendevolezza nei confronti di Netanyahu.

Il ginepraio mediorientale è reso ancor più inestricabile dalle posizioni contrastanti in seno agli stessi schieramenti: se in Israele le opposizioni spingono per la liberazione degli ostaggi a scapito dell’offensiva su Rafah, in aperta polemica con Bibi, i terroristi di Hamas si spaccano sulla tregua.

Il capo politico Ismail Haniyeh, dal suo esilio dorato nel lusso del Qatar, vuole trovare un accordo. Yaya Sinwar e l’ala militare del movimento, invece, nascosti nei tunnel sotto Gaza, non vogliono cedere dopo aver combattuto per mesi.

E il premier israeliano? Come al solito Netanyahu vuole la siringa piena e la moglie drogata: si dice favorevole a una trattativa per il rilascio degli ostaggi, ma allo stesso tempo vuole spianare Rafah, l’ultimo fortino di Hamas, dove si sono rifugiati 1 milione di sfollati dal Nord.

(ANSA) - Le truppe russe hanno bombardato Kharkiv, in Ucraina orientale, nel primo pomeriggio distruggendo diversi condomini, persone sono intrappolate sotto le macerie. Lo ha riferito su Telegram il sindaco Igor Terekhov, citato da Rbc-Ucraina aggiungendo che è in corso un'operazione di salvataggio.

