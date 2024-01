DAGOREPORT! - LA SOLITA RENZATA! MATTEONZO SI FA INTERVISTARE DA “POLITICO” PER DIRE: “NOMINATE MARIO DRAGHI A CAPO DEL CONSIGLIO EUROPEO, ORA”. PECCATO CHE L’IDEA SIA DI MACRON, E NON LA SUA. IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD FA SEMPRE LO STESSO GIOCO: VUOLE INTESTARSI LA NOMINA, COME HA FATTO CON LA CADUTA DI CONTE E LA NOMINA DI DRAGHI PREMIER (ANCHE LÌ, NON FU MERITO SUO, MA DEL QUIRINALE E MERKEL) – LE MOSSE CONGIUNTE CON DARIO FRANCESCHINI, CHE HA BISOGNO DI UN GUASTATORE PER APPARECCHIARE ALLA MELONI UN SIMPATICO "STAI SERENA..."

Perché Matteo Renzi se ne esce adesso con la sparata: “Nominate Mario Draghi a capo del Consiglio europeo, ora”? È la solita renzata, verrebbe da dire. Matteonzo, si sa, adora lottare per battaglie già vinte, e vuole intestarsi un'operazione già intrapresa, in prima istanza, da Emmanuel Macron.

Renzi si è quindi fatto intervistare dagli amici di “Politico”, con cui ha ottimi rapporti, ed è ripartito con la solita litania del “Se l’Italia ha avuto Draghi premier è merito mio”.

È una vecchia tiritera che il senatore semplice di Riad tira fuori ogni volta che parla di “Mariopio”. Ma, come succede spesso, sbaglia: è vero che lui fu il più acerrimo nemico di Conte nel governo giallorosso, ma è anche vero che a Peppiniello bastavano una manciata di “responsabili” per rimanere a Palazzo Chigi. Tabacci e Cesa erano già pronti a immolarsi. Non fu Renzi, ma il Quirinale, a mettersi in mezzo alla pochette con le unghie (tant’è che Tabacci diventò sottosegretario).

Anche sulla chiamata di Draghi, furono esponenti ben più autorevoli e prestigiosi di Renzi a intervenire, come Angela Merkel. Insomma, Matteonzo ha confuso le sue speranze con il risultato: il fatto che siano coincise, non significa che il merito sia suo.

In ogni caso, l’intervista a Politico è l’ennesimo segnale che Renzi è tornato a fare la cosa che sa fare meglio: brigare, fare giochi di palazzo, seminare zizzania, avvelenare i pozzi, montare e smontare alleanze.

Una competenza unica che, come Dago-dixit, in questo momento fa davvero comodo al vecchio amico Franceschini. “Su-Dario”, un abile manipolatore politico che si è inventato Elly Schlein pensando di trasformarla in un burattino, si è pentito e ora vuole ottenere la testa della segretaria multigender del Pd. Per ottenere l’obiettivo, sarà sufficiente il risultato delle Europee: se il Pd non supera il 20%, Elly torna a pettinare le bambole. Ma per far fuori Giorgia Meloni, il discorso cambia: gli serve un guastatore: ed ecco che arriva quell’arlecchino di Renzi, perennemente alla ricerca di visibilità e di leader da smontare.

Ma prima di tutto occorre dar una mano al Capitan Fracassa toscano nella sua corsa al 4% dei consensi, necessari per eleggere Italia Viva in Europa: ed ecco arrivare i vari Mastella, i Lupi di Noi Moderati e centrini vari. A quel punto, abbandonata a Strasburgo la Schlein il Pd e Matteonzo tornano alleati per apparecchiare alla Meloni e camerati un cubitale: "Stai serena!".

Ps. Emma Bonino fa molta resistenza e non vuole sentire nemmeno parlare di Renzi, e prepara una manifestazione sugli Stati Uniti d’Europa, per dare seguito al suo manifesto per una maggiore integrazione in Ue.

E Carletto Calenda che fa? Da quando si è separato da Matteo Renzi, il suo partito gode di buona salute. I sondaggi danno “Azione” stabilmente al 4%. Il “Churchill dei Parioli”, che sta chiudendo un’alleanza con i Socialisti di Mario Raffaelli, dovrebbe superare lo sbarramento senza troppi problemi…

RENZI, DRAGHI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO? SAREI FELICE

(ANSA) - "Sono stato felice di aver portato Draghi a guidare l'Italia, andando contro Conte, anche se poi ho perso consenso e popolarità. Oggi sarei felice se Draghi fosse a capo del Consiglio europeo". Lo ha detto il presidente di Italia Viva Matteo Renzi in un'intervesta a Politico. "È assolutamente nell'interesse di Giorgia Meloni avere Draghi" in un ruolo chiave per l'Europa, ha aggiunto.

NOMINATE MARIO DRAGHI CAPO DEL CONSIGLIO EUROPEO, ORA, DICE RENZI

Traduzione dell’articolo di Hannah Roberts per www.politico.eu

Matteo Renzi ha un sogno: un centrista italiano che occupa una delle poltrone più importanti dell'UE come presidente del Consiglio europeo. Dopo l'annuncio che il presidente in carica, Charles Michel, intende candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo di giugno, è in corso una ricerca urgente per individuare il suo sostituto.

In un'intervista video a POLITICO, l'ex primo ministro italiano Renzi ha dichiarato che il successore di Michel alla presidenza dei vertici dell'UE dovrebbe essere un centrista. Dovrebbe anche aver servito il proprio Paese - preferibilmente l'Italia - come primo ministro, ha aggiunto. Sembrava che il fiorentino, notoriamente sicuro di sé, si stesse candidando lui stesso. Ma dopo una pausa per l'effetto drammatico, ha riso e ha rivelato il candidato che aveva in mente: Mario Draghi.

Draghi è un ex presidente della Banca Centrale Europea, famoso per aver salvato l'euro. È già tornato nel vivo della politica dell'UE lavorando a un piano ufficiale di Bruxelles per la competitività del blocco. Il 76enne è stato leader di un'ampia coalizione italiana fino alla sua rottura nel 2022 e il suo nome viene spesso citato quando si rendono vacanti ruoli di leadership negli affari internazionali.

A Renzi piace prendersi il merito di aver portato Draghi al potere in Italia nel 2021, facendo cadere il governo di Giuseppe Conte con una serie di machiavellici colpi di scena. Ora vuole fare lo stesso per l'Europa. "Sono stato felice di aver portato Draghi alla guida dell'Italia, andando contro Conte, anche se come risultato ho perso consensi e popolarità. Oggi sarei felice se Draghi fosse a capo del Consiglio dell'UE", ha detto.

Il presidente del Consiglio europeo occupa una posizione chiave nella politica dell'UE. Presiede gli incontri al vertice di tutti i leader dei 27 Paesi dell'UE e rappresenta il blocco a livello internazionale al massimo livello su questioni di politica estera e di sicurezza. Non è chiaro come e quando verrà scelto il sostituto di Michel.

Una furiosa serie di negoziati tra i principali gruppi politici seguirà probabilmente le elezioni del Parlamento europeo che si terranno a giugno, dopo le quali si decideranno i posti di lavoro più importanti, tra cui le presidenze della Commissione europea e del Consiglio. È possibile che il posto di Michel venga occupato prima.

Mercanteggiare per il potere

Mentre la destra e la sinistra si accapigliano su chi debba ottenere un determinato incarico, i liberali potrebbero emergere con la guida del Consiglio dell'UE. "Ha senso", ha commentato Renzi, assecondando la sua abitudine di infarcire l'italiano con parole inglesi.

L'attuale primo ministro italiano Giorgia Meloni non si opporrebbe a un italiano forte come Draghi in un ruolo chiave europeo, sostiene Renzi. "È assolutamente nel suo interesse avere Draghi. Prima della sua elezione, è stata presentata come una pericolosa neofascista, quindi le aspettative [in Europa] erano molto basse per i primi mesi. Ma sta lottando per ottenere risultati".

In una conferenza stampa all'inizio del mese, Meloni ha dichiarato che il suo partito era all'opposizione del suo governo, ma non si opponeva alla politica estera di Draghi. Un collaboratore di Draghi ha dichiarato a POLITICO di non essere interessato a nessuna delle posizioni di vertice dell'UE. Pur essendo in contatto regolare con Draghi, Renzi ha poi dichiarato di non aver discusso con lui l'idea della presidenza del Consiglio.

Renzi ha detto che potrebbe sostenere altri "amici" centristi, ex primi ministri, come l'olandese Mark Rutte e il lussemburghese Xavier Bettel. E Renzi stesso? "Con tutto l'affetto che ho per Matteo Renzi, Mario Draghi è la persona migliore per questo lavoro", ha risposto.

Renzi potrebbe fare il tifo per Draghi da Bruxelles, visto che è candidato al Parlamento europeo. Probabilmente ne sa qualcosa di elezioni europee, avendo guidato in passato il Partito Democratico con oltre il 40% dei voti italiani, più di qualsiasi altro partito in Europa. "Quest'anno non raggiungeremo il 40%", ha ammesso. Il suo partito, Italia Viva, si attesta attualmente intorno al 3%, al di sotto della soglia di ingresso del 4% fissata dall'Italia.

"Non ho un obiettivo numerico, ma se prendo 1.000 o 10 milioni di voti, sono già stato primo ministro. Sono in pace, sono molto libero. Il mio obiettivo è vedere se ci sono milioni di italiani pronti a votare per politiche serie, piuttosto che per quei [politici] che io chiamo influencer, come la Meloni e [il leader dell'opposizione Elly] Schlein".

Illustrando per la prima volta la sua piattaforma, Renzi ha detto di voler riformare l'UE con un presidente della Commissione europea eletto direttamente e di voler porre fine al potere di veto dei singoli Paesi membri sulle decisioni chiave.

Vuole un esercito dell'UE e investimenti comuni per la difesa, un ruolo diplomatico più forte per l'Europa nel mondo e ritiene che l'intelligenza artificiale debba essere adottata. Come Draghi, Renzi vuole un'Europa completamente integrata. "L'Europa è a un bivio", ha detto. O diventa "protagonista... o diventerà un semplice spettatore nella partita di ping-pong tra Cina e Stati Uniti".

Il rottamatore

Renzi, l'ex sindaco di Firenze, spesso paragonato a Tony Blair e soprannominato "il rottamatore", è salito al potere come primo ministro italiano più giovane di sempre nel 2014, con un programma di riforme. Ma ha clamorosamente sbagliato i calcoli, puntando la sua premiership su un referendum.

Quando gli italiani hanno clamorosamente respinto la sua proposta di riforme costituzionali radicali nel 2016, si è dimesso da primo ministro. "Dico sempre che tutti i referendum del 2016, il mio e quello sulla Brexit, dovrebbero essere annullati", ha scherzato.

È uscito dal Partito Democratico per formare Italia Viva, per poi formare un raggruppamento centrista, il Terzo Polo, nel 2022, dividendosi dopo risultati poco brillanti e lotte intestine. Da quando ha lasciato il governo, è stato spesso accusato di viaggiare per il mondo fornendo "consulenze" in Paesi come l'Arabia Saudita. Alla luce dello scandalo di corruzione del Qatargate e delle nuove norme dell'UE in materia di lobby e trasparenza, potrebbe dover rivedere alcuni dei suoi interessi.

Sebbene non abbia una società di consulenza in Arabia Saudita, fa parte di comitati consultivi in tutto il mondo. Ma "naturalmente" rispetterà le regole. Dotato di una sicurezza sfacciata che sembra dare fastidio a qualcuno, da quando ha lasciato l'incarico Renzi è tra i leader meno popolari d'Italia. Nonostante le turbolenze, sostiene di non serbare rancore. "La vita politica italiana è piena di alti e bassi", ha detto. "Siamo il Paese di Machiavelli".

