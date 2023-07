12 lug 2023 18:29

DAGOREPORT! - TIRA UNA BRUTTA ARIA A VIA XX SETTEMBRE: I FUNZIONARI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA SONO IN APERTA RIVOLTA CON GIANCARLO GIORGETTI. IL MOTIVO? NON RICONOSCONO L’AUTORITÀ DEL DIRETTORE GENERALE, ROBERTO BARBIERI HERMITTE – I DIRIGENTI LAMENTANO UNA COMUNICAZIONE CONTRADDITTORIA, E SAREBBERO PIUTTOSTO STANCHI DI “COPRIRE” RAFFAELE FITTO SUL PNRR (DOSSIER CHE FU TOLTO AL MEF) - POCHI HANNO NOTATO LA TOSTA DICHIARAZIONE DI GENTILONI SULLA TERZA RATA CHE NON ARRIVA MAI…