LA SITUAZIONE SI È TALMENTE AGGRAVATA CHE SE NON VENGONO INVIATI AEREI E ARMI SOFISTICATE A ZELENSKY, ENTRO UN MESE L’UCRAINA SOCCOMBERA'. ALTRIMENTI, L’UNICA VIA È NEGOZIARE CON LA RUSSIA.

PAPA BERGOGLIO

DAGOREPORT

In un'intervista trasmessa sabato dalla televisione svizzera, ma che secondo il Vaticano è stata condotta a febbraio, Papa Bergoglio, che ogni giorno chiama la parrocchia di Gaza e ascolta il nunzio di Kiev, ha esortato le parti coinvolte nella guerra in Ucraina ad “avere il coraggio di alzare bandiera bianca e negoziare con la Russia”, e a farlo “prima che le cose peggiorino”.

Una dichiarazione che è stata definita “vergognosa” e “incomprensibile” per la mancata condanna di Putin. Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, non solo ha invitato Francesco a stare “dalla parte del bene” e a non mettere Russia e Ucraina “sullo stesso piano chiamandoli 'negoziati'” ma ha aggiunto una pesantissima avvelenata.

antony blinken con dmytro kuleba a kiev

Quando Kuleba ha tirato in ballo la collaborazione tra alcuni esponenti della Chiesa cattolica e le forze naziste durante la seconda guerra mondiale, non l’ha toccata piano: “Allo stesso tempo, quando si tratta della bandiera bianca, conosciamo questa strategia del Vaticano dalla prima metà del XX secolo. Invito a evitare di ripetere gli errori del passato e a sostenere l’Ucraina e il suo popolo nella giusta lotta per la propria vita”.

volodymyr zelensky - intervista a fox news

La verità dal sen fuggita dal pontefice è ben a conoscenza di tutti i leader mondiale, a partire dal filo putiniano Orban che, pur essendo a capo di un paese dell’Unione europea (Ungheria), si è zerbinato davanti a Trump: la situazione si è aggravata e se non vengono inviati aerei e armi sofisticate a Zelensky, bisogna negoziare. Altrimenti entro un mese l’Ucraina soccombe.

Parlando del conflitto in generale, inclusa la guerra Israele-Gaza, Francesco ha detto: “I negoziati non sono mai una resa. È il coraggio di non portare un Paese al suicidio”.

giorgia meloni volodymyr zelensky giovanbattista fazzolari a kiev putin zelensky macron KULEBA E BLINKEN MANGIANO DA MC DONALD S A KIEV - 1 ZELENSKY E MITSOTAKIS A ODESSA