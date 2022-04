DAGOSPIA LO AVEVA SCRITTO A OTTOBRE 2020: ANGELA MERKEL E IL MARITO SONO IN CRISI, E PRESTO POTREBBERO LASCIARSI - L’EX CANCELLIERA È IN VACANZA IN ITALIA, INSIEME ALL’AMICA ANNETTE SCHAVAN E IL PROFESSORE DI STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE E MODERNA, HORST BREDEKAMP, MA DEL MARITO JOACHIM SAUER NESSUNA TRACCIA - TUTTO INIZIÒ PER UN TRADIMENTO: IL VISPO PROFESSORE DI CHIMICA HA AVUTO UNA LIASON CON SUA EX ALLIEVA. E DOPO CHE ANGELONA È ANDATA IN PENSIONE, HA FATTO LE VALIGIE ACCETTANDO UN’OFFERTA A TORINO…

angela merkel in vacanza in italia con l amica annette schavan

1 - ANGELA MERKEL, VACANZE DA PENSIONATA

Carola Uber per “Chi”

Mentre in Germania, come in tutta Europa, l’opinione pubblica si interroga sugli errori di valutazione nei rapporti degli ultimi vent’anni con la Russia di Putin, l’ex cancelliera Angela Merkel si tira fuori dal dibattito internazionale (fatta salva una secca risposta al leader ucraino Zelensky: «Vicina a Kiev, ma il veto della Nato fu giusto») e si concede una vacanza in Italia.

Non una novità: il suo amore per il nostro Paese l’ha portata più volte a farvi visita al di là degli impegni diplomatici, ma questa è la prima da quando, quattro mesi fa, è andata in pensione.

Durante i suoi dieci giorni da turista (che forse potrebbero prolungarsi fino a Pasqua) la Merkel ha fatto base a Firenze, dove ha preso alloggio in un albergo del centro (il 4 stelle Grand Hotel Cavour) per poi concedersi diverse passeggiate in città, visite guidate alla Galleria dell’Accademia, alle Cappelle Medicee in San Lorenzo e agli Uffizi.

angela merkel a firenze con horst bredekamp

Con lei, anche durante la toccata e fuga a Roma, non il marito Joachim Sauer, con cui da tempo la stampa tedesca vocifera di separazione, ma l’amica Annette Schavan (sua ex ministra dell’Istruzione, dimessasi dopo l’accusa di aver copiato la tesi di dottorato e poi nominata ambasciatrice in Vaticano, incarico che ora non ricopre più) e Horst Bredekamp, professore di Storia dell’arte medievale e moderna a cui è legata dall’amore per Michelangelo.

joachim sauer e angela merkel 9

2 - DAGOSPIA LO AVEVA SCRITTO UN ANNO FA: ANGELA MERKEL E IL MARITO SONO IN CRISI. E POTREBBERO LASCIARSI - TUTTO E' INIZIATO PER UN TRADIMENTO: JOACHIM SAUER HA AVUTO UNA LIASON CON UNA SUA EX ALLIEVA - ORA CHE ANGELONA HA LASCIATO LA POLITICA, SAUER FA LA VALIGIA: HA ACCETTATO UN'OFFERTA DELL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE A TORINO E DA GIUGNO HA ASSUNTO L'INCARICO DI VISITING PROFESSOR. ALTRO CHE PENSIONE MANO NELLA MANO A BERLINO! - SOLO ORA CHE MERKEL È USCITA DI SCENA, TABLOID E RIVISTE ARMANO LA PENNA… - 30 SETTEMBRE 2021

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/dagospia-aveva-scritto-anno-fa-angela-merkel-marito-sono-284400.htm

joachim sauer e angela merkel 7

3 - LA POLITICA SPEZZACUORI - SE BEPPE GRILLO E LA MOGLIE PARVIN TADJK SONO SEMPRE PIU’ LONTANI, A DISTANZA DI UN ANNO DAGOSPIA VI RIVELA L’ORIGINE DEI MISTERIOSI TREMORI DI ANGELA MERKEL: IL MARITO, IL PROF JOACHIM SAUER, L’AVEVA LASCIATA PER UNA EX ALLIEVA. LA CANCELLIERA EBBE UN CROLLO NERVOSO, FORSE ABUSO’ DI PSICOFARMACI, E PER TRE-QUATTRO MESI FU KO. A SALVARLA DAL "MALE OSCURO", E' STATA L’AMORE PER LA POLITICA. OGGI IL FEDIFRAGO PORTA AVANTI LA SUA LIAISON, ALL’INTERNO DI UN ACCORDO: FINCHÉ ANGELA È SOTTO I RIFLETTORI, OGNUNO FA LA SUA VITA CON DISCREZIONE E RISERVATEZZA - 28 OTTOBRE 2020

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/politica-spezza-cuori-se-beppe-grillo-moglie-parvin-tadjk-sono-251174.htm

