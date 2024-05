DAGOSPIA DOES IT BETTER! – UN LETTORE SCRIVE AL “CORRIERE DELLA SERA”: “LA PROFEZIA SUL GOVERNO DRAGHI FORMULATA A DICEMBRE 2020, UN MESE E MEZZO PRIMA DELL'INSEDIAMENTO; LA PREVISIONE NELLA PRIMAVERA 2021 DEL BIS DI MATTARELLA, AVVERATASI NEL GENNAIO 2022: LO SCOOP A FEBBRAIO 2022 SU TOTTI E NOEMI CHE CHIUNQUE AVEVA PAURA A DARE E ADESSO LE PAROLE DEL PAPA. PRIMA O POI QUALCUNO DOVRÀ RICONOSCERE LA GRANDEZZA DI ROBERTO D'AGOSTINO NEL FIRMAMENTO GIORNALISTICO ITALIANO…”

Dago ph Porcarelli

Dalla rubrica delle lettere del “Corriere della Sera”

Vado a memoria citando alcuni episodi in cui è arrivato prima di tutti, dal meno recente fino a oggi: la profezia sul governo Draghi formulata a dicembre 2020, un mese e mezzo prima dell'insediamento; la previsione nella primavera 2021 del bis di Mattarella, avveratasi nel gennaio 2022; lo scoop a febbraio 2022 su Totti e Noemi che chiunque aveva paura a dare e adesso le parole del Papa in presenza dei vescovi italiani. Prima o poi qualcuno dovrà riconoscere la grandezza di Roberto D'Agostino nel firmamento giornalistico italiano.

Giulio Franchi, Milano

DAGOREPORT SULLE FRASI DI PAPA FRANCESCO AI VESCOVI - 26 MAGGIO 2024 new york times cita dagospia dago papa DAGOSPIA CITATA DAL NEW YORK TIMES PER LO SCOOP SUL PAPA E LA FROCIAGGINE DAGOSPIA CITATA DA REUTERS PER LO SCOOP SUL PAPA E LA FROCIAGGINE Dago ph Porcarelli DAGOSPIA CITATA DA EL MUNDO PER LO SCOOP SUL PAPA E LA FROCIAGGINE DAGOSPIA CITATA DA THE GUARDIAN PER LO SCOOP SUL PAPA E LA FROCIAGGINE DAGOSPIA CITATA DALLA BBC PER LO SCOOP SUL PAPA E LA FROCIAGGINE Dago ph Porcarelli Dago ph Porcarelli