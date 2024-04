DAGOREPORT

FIORELLO E AMADEUS - VIVA RAI2 ANTEPRIMA DEL FESTIVAL DI SANREMO

Dagospia l’ha scritto il 20 marzo. Oggi Fiorello, tra una gag-ata e l’altra, l’ha ribadito: Mediaset ha messo nel mirino il festival di Sanremo.

Lo showman siciliano l’ha buttata in caciara: "C'è ancora assoluto mistero sull'azienda che potrebbe acquistare il Festival. Si sa solo che potrebbe cambiare nome in 'PierFestival'!".

Qualcosa effettivamente bolle in pentola. Come scritto da questo disgraziato sito, la Rai non è titolare del marchio Sanremo, ma è solo un “media partner”.

La nuova convenzione tra il Comune ligure e Viale Mazzini, per l’utilizzo del “brand” è stata rinnovata a novembre 2023, ma scade nel 2025. E dopo? Nell’articolo di marzo, Dagospia scriveva: “Cosa succederebbe se Mediaset si presentasse agli amministratori sanremesi con una cospicua offerta per subentrare alla Rai come organizzatore della kermesse canora?”

pier silvio berlusconi

Cosa c’è di vero, oggi, su questa ipotetica trattativa? Ci sono stati dei pour parler tra alcuni rappresentanti del Comune di Sanremo e della Regione Liguria con l’uomo che, per conto di Mediaset, sta “sondando” il terreno: Claudio Scajola.

L’ex ministro dell’interno “a sua insaputa”, oggi sindaco di Imperia (a proposito, Sanremo è in provincia di Imperia), sta dialogando informalmente con il collega Alberto Biancheri, primo cittadino della città dei fiori in ottimi rapporti con Scajola, e il governatore della Liguria, il forzista Giovanni Toti.

Il prossimo 9 giugno, in tandem con le europee, si voterà anche per eleggere il nuovo sindaco di Sanremo. Dovesse vincere il centrodestra, che candida Gianni Rolando, chissà che gli astri non si allineino in favore del “Pierfestival”.

claudio scajola

pier silvio berlusconi

Alberto Biancheri sindaco di Sanremo

AMADEUS FIORELLO AMADEUS FIORELLO FIORELLO AMADEUS - SANREMO 2024 AMADEUS E FIORELLO LASCIANO SANREMO IN CARROZZA fiorello e amadeus quarta serata sanremo 2024 la gag di john travolta a sanremo con amadeus e fiorello 7 fiorello amadeus 2

Alberto Biancheri ALBERTO BIANCHERI SINDACO DI SANREMO ALBERTO BIANCHERI

fiorello