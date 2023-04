DAJE DE TACCO, DAJE DE PONTE! – MATTARELLA HA FIRMATO IL DECRETO SUL PONTE DELLO STRETTO DI MESSINA. IL COSTO DELL’OPERA SARÀ DI 10 MILIARDI DI EURO – L'INFRASTRUTTURA CHE COLLEGA LA SICILIA ALLA CALABRIA SARÀ LUNGA PIÙ DI 3 KM, AVRÀ 6 CORSIE STRADALI (3 PER SENSO DI MARCIA) E 2 BINARI FERROVIARI – SECONDO LE STIME IL PONTE AVRÀ UNA CAPACITÀ DI 6 MILA VEICOLI L’ORA E 200 TRENI AL GIORNO ED È IN GRADO DI RESISTERE A UN TERREMOTO FINO A…

sergio mattarella al festival delle regioni

Via libera al Decreto Ponte: firmato dal Capo dello Stato, adesso va in Gazzetta ufficiale. Gli uffici del ministero delle Infrastrutture hanno infatti terminato gli ultimi approfondimenti, sostanzialmente confermando il testo che era stato approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 16 marzo con la formula «salvo intese».

In serata il presidente Sergio Mattarella ha firmato ed emanato definitivamente il decreto. «È una scelta storica — si legge in una nota del Mit — che apre a una infrastruttura da record mondiale e con forte connotazione green: il Ponte permetterà una drastica riduzione dell’inquinamento da CO2 e un calo sensibile degli scarichi in mare», spiega il ministero.

meme su Matteo Salvini e il ponte sullo stretto

«Il costo per la realizzazione del Ponte e di tutte le opere ferroviarie e stradali di accesso su entrambe le sponde è oggi stimato in 10 miliardi. Dal 2019 al 2022, il Reddito di Cittadinanza ha avuto un impatto per le casse dello Stato di 25 miliardi».

L’infrastruttura è stata progettata secondo lo schema del ponte sospeso. Con la «bollinatura» da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ponte sullo Stretto di Messina entra in una nuova fase attuativa. […]

L’opera è costituita da 6 corsie stradali, 3 per ciascun senso di marcia (2 + 1 emergenza) e 2 binari ferroviari, per una capacità dell’infrastruttura pari a 6.000 veicoli/ora e 200 treni/giorno.

MATTEO SALVINI E IL PLASTICO DEL PONTE SULLO STRETTO

Il progetto prevede inoltre l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria per dare vita a un servizio di trasporto pubblico locale tra le due città di Messina e Reggio Calabria. Il ponte è stato progettato con una resistenza al sisma pari a 7,1 magnitudo della scala Richter (la zona, infatti, è altamente sismica), con un impalcato aerodinamico di “terza generazione” stabile fino a velocità del vento di 270 km/h. […]

I POSSIBILI PROGETTI PER IL PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA PONTE SULLO STRUTTO - BY EMILIANO CARLI roberto occhiuto matteo salvini renato schifani - ponte stretto di messina ponte sullo stretto PROGETTO PER IL PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA