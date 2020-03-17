DANDOLO FLASH! ALLE ORE 18 PREVISTO UN INCONTRO IN REGIONE LOMBARDIA TRA BERTOLASO, FONTANA E UN GROSSO IMPRENDITORE FARMACEUTICO. IL TEMA: L'APPROVIGIONAMENTO DI FARMACI SPECIFICI IN QUESTA SITUAZIONE DI CRISI- -
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DANDOLO FLASH! ALLE ORE 18 PREVISTO UN INCONTRO IN REGIONE LOMBARDIA TRA BERTOLASO, FONTANA E UN GROSSO IMPRENDITORE FARMACEUTICO. IL TEMA: L'APPROVIGIONAMENTO DI FARMACI SPECIFICI IN QUESTA SITUAZIONE DI CRISI- -
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LA MELA NON CADE LONTANO DALL’ALBERO - SE BORIS JOHNSON VI SEMBRA UNO STRONZO E’ PERCHÉ NON CONOSCETE IL PADRE STANLEY, 79 ANNI, CHE SE NE FREGA DEI DIVIETI DEL GOVERNO: “CONTINUERÒ OVVIAMENTE AD ANDARE AL PUB SE HO BISOGNO DI ANDARCI”
NELLA “CURA ITALIA”, C’È ANCHE IL RINVIO DELLE NOMINE DEI VERTICI DELLE PARTECIPATE PUBBLICHE (ENI, ENEL, POSTE, ETC) IN SCADENZA IN PRIMAVERA - LA MISURA ESTENDE A TUTTI LA POSSIBILITÀ DI CONVOCARE ENTRO 180 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO (ANZICHÉ 120) LE ASSEMBLEE ORDINARIE. LA NORMA VALE FINO AL 31 LUGLIO O COMUNQUE FINO A FINE EMERGENZA CORONAVIRUS
PAOLO GUZZANTI IN (PARZIALE) DIFESA DI BORIS - ''SI È INTRAPPOLATO IN UNA SITUAZIONE INSOSTENIBILE E STA CERCANDO IL MODO PER USCIRNE SENZA PERDERE LA FACCIA. È SUCCESSO QUANDO SI È RESO CONTRO CHE CRESCE IL NUMERO DEI MORTI GIOVANI PER IL CORONAVIRUS E CHE LA DANNATA BREXIT HA TAGLIATO FUORI IL REGNO UNITO DALL'ACCESSO AI RESPIRATORI - IL PRINCIPIO ERA GIUSTO: NON SI POSSONO ABOLIRE PER DECRETO TUTTE LE LIBERTÀ CIVILI, DI RIUNIONE E DI VITA SOCIALE. MA…''
SONDAGGIONE DALL’EPIDEMIA - GIUSEPPE CONTE È IL PIÙ APPREZZATO NEI GIORNI DELL’EMERGENZA (34%), A SEGUIRE IL MINISTRO DELLA SALUTE SPERANZA (10%) - PER IL 9% DEGLI INTERVISTATI IL MIGLIORE È STATO SALVINI, PER IL 7% GIORGIA MELONI E SOLO PER L’1% ANTONIO TAJANI DI FORZA ITALIA (VISTO CHE BERLUSCONI È SCAPPATO IN FRANCIA)