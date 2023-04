7 apr 2023 18:47

DANIELA COLLU SI È FINALMENTE SCUSATA PER AVER AUGURATO LA MORTE A SILVIO BERLUSCONI: “HO SCRITTO UN TWEET CON UNA FRASE DECISAMENTE SBAGLIATA E INOPPORTUNA, L’HO CANCELLATO NON PER CODARDIA, MA PER CONSAPEVOLEZZA. ME NE SCUSO CON LA FAMIGLIA” – LA CONDUTTRICE/SCRITTRICE HA PUBBLICATO DUE LIBRI CON MONDADORI E HA LAVORATO PER MEDIASET...