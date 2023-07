DANIELONA A A ABBRONZATISSIMA, SOTTO I RAGGI DEL SOLE! – DANIELA SANTANCHÈ SE LA GODE SOTTO IL SOLE DI FORTE DEI MARMI NEL SUO STABILIMENTO (IL “TWIGA”) – LA PITONESSA SPALMA LA CREMA SOLARE SULLA SCHIENA DEL SUO COMPAGNO DIMITRI KUNZ, FUMA UNA SIGARETTA E NON SEMBRA MOLTO TURBATA DA CHI CHIEDE LE SUE DIMISSIONI PER IL CASO SOLLEVATO DA “REPORT” – CHE NE PENSA MELONI DELLA VACANZINA DEL MINISTRO CHE MERCOLEDÌ DOVRÀ RIFERIRE IN SENATO? – A MILANO SPUNTA UN MURALES: “SONO UNA DONNA NON SONO UNA SANTA…NCHÈ”

1. Dal profilo Instagram di WHOOPSEE.it

dimitri kunz daniela santanche al twiga 6 foto di whoopsee

Non sono giorni facili per Daniela Santanchè. La ministra del Turismo è nell’occhio del ciclone, dopo l’inchiesta di Report di due settimane fa che svelava i problemi delle sue vecchie società Ki Group e Visibilia. Ma al netto delle polemiche e delle verità da accertare, la Santanchè ha deciso di evadere per un po’ dal marasma mediatico e di “rifugiarsi” in un posto a lei caro: stiamo parlando ovviamente del “Twiga”.

Eccola a Forte dei Marmi nello stabilimento, mentre si rilassa in spiaggia. Prima spalmando la crema solare al suo compagno Dimitri Kunz, impegnato in una partita a carte, poi sotto una delle tante “tende arabe” presenti nel beach club. Il giusto modo per ricaricare le batterie, prima dell’audizione prevista per mercoledì 5 luglio in Senato dove la ministra sarà chiamata a chiarire la sua posizione.

2. MILANO: IN DARSENA SPUNTA MURALES 'SONO UNA DONNA, NON SONO UNA SANTA…NCHE''

daniela santanche al twiga 2 foto di whoopsee

(Adnkronos) - In Darsena a Milano è spuntato un nuovo murales dedicato alla ministra del Turismo, Daniela Santanchè. A 'rivendicarlo' è 'l'artivista', così come lei stessa si definisce, Cristina Donati Meyer. L'opera si intitola 'Sono una donna, non sono una Santa…nchè' e raffigura il volto della ministra Santanchè inserita nell'immagine simbolo della campagna 'Open to…', al posto della Venere del Botticelli.

"La ministra domani sarà in Parlamento per chiarire le vicende legate a Visibilia e alle sue aziende, con cassa integrazione pagata dallo Stato a lavoratori in servizio, fatture false etc., tutte vicende sulle quali sta indagando la procura della Repubblica -spiega Donati Meyer-.

Nel murale, la ministra appare nelle vesti della Venere del Botticelli, utilizzata per la campagna pubblicitaria pro turismo costata alle/ai contribuenti ben 8 milioni di euro. Sopra campeggia la scritta 'Open to…dimissioni', ovvero l'unico gesto che avrebbe un senso e che varrebbe la pena di compiere".

daniela santanche al twiga 4 foto di whoopsee murales daniela santanche dimitri kunz daniela santanche al twiga 9 foto di whoopsee dimitri kunz daniela santanche al twiga 8 foto di whoopsee daniela santanche al twiga 3 foto di whoopsee daniela santanche al twiga 1 foto di whoopsee dimitri kunz daniela santanche al twiga 5 foto di whoopsee dimitri kunz daniela santanche al twiga 7 foto di whoopsee daniela santanche al twiga 10 foto di whoopsee