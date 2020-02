DAVIDE, OCCHIO A BRU-NEO! – CASALEGGIO STASERA VA DA VESPA ED È CONVINTO CHE SARÀ UNA PASSEGGIATA. E SE SI SBAGLIASSE? IACOBONI METTE IN FILA LE DOMANDE A CUI NON HA MAI DATO RISPOSTE: IL CONTROLLO DEL MOVIMENTO 5 STELLE ATTRAVERSO ROUSSEAU, I CONTRIBUTI DEI PARLAMENTARI, LA APP FACEBOOK E I RAPPORTI INTERNAZIONALI FINO AL SUO CONFLITTO DI INTERESSI GRANDE COME UNA CASA…

Jacopo Iacoboni per “la Stampa”

davide casaleggio davide casaleggio

Nel 2012, quando Beppe Grillo - oggi maître à penser dell' alleanza PdM5S - volle colpire Federica Salsi, la prima espulsa celebre dal Movimento, disse con orribile battuta sessista: «Il punto G, quello che ti dà l' orgasmo nei salotti dei talk show». Gianroberto Casaleggio sosteneva che in tv si va al massimo «in programmi seri, più che nei talk show». E così stasera Davide Casaleggio, suo figlio, va nel talk show più talk show di tutti, il simbolo dei talk show: Porta a porta. La cosa farebbe sorridere, se non fosse molto seria.

BEPPA GRILLO E DAVIDE CASALEGGIO steve bannon (5)

Casaleggio si è sentito diffamato dall' ultima puntata di Presa diretta, ha parlato di trasmissone «vomitevole», Riccardo Iacona però lo aveva invitato, è Casaleggio che non è andato. E ci sono decine di domande da fargli, a cui quasi sempre non risponde, dal controllo del Movimento attraverso la piattaforma Rousseau ai buchi incredibili mostrati in passato dalla medesima piattaforma, dai soldi mensili dati dai parlamentari grillini all' Associazione Rousseau, che è un ente privato commerciale, alla app Facebook M5S, dai rapporti con i brexiters di LeaveEU e con Steve Bannon all' alleanza con Salvini, dal Piano innovazione, per il quale la ministra Pisano incredibilmente lo ringrazia, al conflitto d' interessi e a eventuali relazioni con i player di internet, italiani e stranieri. Bruno Vespa dà più garanzie di tantissimi altri in tv di fargliele.

davide casaleggio partecipa alla battaglia delle arance del carnevale di ivrea 3 davide casaleggio. DAVIDE CASALEGGIO ABBRACCIA LUIGI DI MAIO beppe grillo davide casaleggio giuseppe conte 2