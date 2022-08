DAZN ESPIATORIO – LA PIATTAFORMA DI STREAMING È RIUSCITA NEL MIRACOLO: METTERE D'ACCORDO I LEADER POLITICI! DA CALENDA A SALVINI FINO A ENRICO LETTA, TUTTI SI SONO INCAZZATI PER I PROBLEMI DI VISIONE DELLE PARTITE DI SERIE A – HA COMINCIATO IL “CHURCHILL DEI PARIOLI”: “FESSERIA TOGLIERE I DIRITTI A SKY”, SEGUITO DAL MILANISTA SALVINI: “IL SERVIZIO CHE STANNO OFFRENDO FA SCHIFO”. IL PD HA INOLTRATO UNA SEGNALAZIONE ALL’AGCOM. E SABATO DAZN È ATTESA AL VARCO CON I QUATTRO ANTICIPI DELLA SECONDA GIORNATA…

Tifosi e mondo politico attendono Dazn al varco già sabato 20 agosto con i primi quattro anticipi della seconda giornata: Torino-Lazio e Udinese-Salernitana (18.30) più Inter-Spezia e Sassuolo-Lecce (20.45). […] Rispetto agli altri anni c'è molta più attenzione su questa problematica. Si è in piena campagna elettorale e c'è più pressione sull'azienda britannica.

Che non ha vissuto un weekend felice, sommersa da critiche e polemiche per quanto accaduto domenica 14 agosto durante le due gare delle 18.30, Lazio-Bologna e Fiorentina-Cremonese, e le due delle 20.45, Salernitana-Roma e Spezia-Empoli.

Tutto questo ha spinto Valentina Vezzali, sottosegretaria con delega allo sport, a convocare un tavolo d'urgenza per affrontare la questione (il 19 agosto alle 18, convocati Mise, Agcom, Lega di A e Dazn). Ed è anche intervenuta l'Agcom, che ha chiesto alla piattaforma streaming «chiarimenti urgenti».

[…] Intanto, il Codacons depositerà una denuncia contro l'azienda britannica per interruzione di pubblico servizio e truffa. Non solo in Italia. Il debutto di Dazn nella Liga spagnola non è stato dei migliori. I disservizi sono stati registrati in occasione di Barcellona-Rayo Vallecano (sabato 13). Per molti abbonati non è stato possibile vedere la gara […] La condizione per accedere a questi match è che l'utente crei un account sulla piattaforma e acceda alla partita tramite l'app. Ma a causa della valanga di richieste il server di Dazn è andato in crash e gli abbonati non hanno potuto vedere la gara. […]

Più che nella vita di un tifoso, come recita la pubblicità in onda da settimane nelle televisioni italiane, Dazn pare diventato un affare di stato. Ne parlano i vacanzieri sotto l'ombrellone, ne discutono signore e signori la mattina al bar e poi, ovviamente, ci sono loro, i politici, che non aspettavano altro che un pretesto per provare ad accaparrarsi qualche voto in più in vista delle elezioni del 25 settembre.

Ma andiamo con ordine: tutto comincia domenica pomeriggio, quando tantissimi appassionati si ritrovano con l'impossibilità di seguire le partite della prima giornata di serie A (alle 18.30 erano in programma Lazio-Bologna e Fiorentina-Cremonese). Tra chi non riesce ad accedere a Dazn e chi, già dentro, viene espulso dal sistema, a causa, dice il servizio di streaming britannico, di «un problema non prevedibile relativo ai processi di autenticazione e login dei clienti».

Ore di panico per i tifosi e di duro lavoro per i tecnici di Dazn, i quali riescono a risolvere temporaneamente la faccenda rilasciando un link per seguire le partite della sera, Salernitana-Roma e Spezia-Empoli.

Inutile dire che Dazn non si aspettasse di riscontrare tale grana che, in sostanza, sarebbe dovuta a un problema di lettura delle credenziali. Il quale, garantisce la piattaforma, non si presenterà in futuro.

I DISSERVIZI

L'accaduto, ovviamente, non fa altro che aumentare il nervosismo degli abbonati, che già in passato avevano fatto i conti con vari disservizi (Dazn ha i diritti della serie A dalla stagione 2018/19).

Malumore, tra l'altro, accentuato dal ritocco ai prezzi in vigore da questa stagione, passati dai 19,99 euro della promozione dell'anno scorso, ai 29,99 euro attuali per la versione standard (in cui si può assistere a due partite in contemporanea solo se connessi alla stessa rete internet) e ai 39,99 euro della versione Plus (che permette la contemporaneità anche da due luoghi diversi).

E dove c'è un'irritazione popolare ci sono i politici, soprattutto se sotto elezioni. Tra i primissimi a esporsi su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda: «Alla fine è stata semplicemente una fesseria togliere i diritti a Sky - dice il nuovo partner di Matteo Renzi -. Peraltro colpendo una grande azienda che aveva investito in Italia e fa anche cinema, serie e cultura».

SDEGNO BIPARTISAN

Seguito a ruota dal tifosissimo del Milan Matteo Salvini: «Da abbonato a Dazn credo che il servizio che stanno offrendo faccia schifo». Ma c'è spazio anche per Italia Viva, per voce della senatrice Daniela Sbrollini, «Non servono chiarimenti ma provvedimenti immediati per mettere fine ai disservizi di Dazn», e per Più Europa, con le parole di Benedetto Della Vedova, «La Lega Calcio e Dazn stanno sequestrando il campionato di calcio ai tifosi paganti, a causa dei malfunzionamenti».

Chi, invece, è passato ai fatti è il Pd guidato da Letta. «In tutta Italia ci sono gravi problemi di ricezione della trasmissione di Dazn. Il Pd ha inoltrato una segnalazione urgente ad Agcom per accertare eventuali violazioni degli accordi raggiunti sulla qualità del segnale» la dichiarazione di Mauro Berruto, della Segreteria nazionale dem.

Intanto ieri il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali ha annunciato che il 19 agosto sarà convocato un tavolo con i rappresentanti di Dazn, del ministero dello Sviluppo economico, dell'Agcom e della Lega di Serie A per affrontare il caso dei disservizi di domenica scorsa.

