“DRAGHI TERMINA IL SUO DISCORSO DICENDO ‘LUNEDÌ INTERROGO’, PANICO IN SENATO” - TWITTAROLI IN SOLLUCCHERO PER IL DISCORSO DI DRAGHI: “SALVINI RETTIFICA, CI SONO DUE COSE IRREVERSIBILI: LA MORTE E L’EURO… E DELLA PRIMA NON SONO COSÌ SICURO” - OSHO: “DICE CHE CE STANNO DIPENDENTI DI PALAZZO CHIGI CHE ANCORA STANNO IN FINESTRA AD APPLAUDÌ CONTE”