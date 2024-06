25 giu 2024 17:28

DE LUCA, L’ARIETE DEL PD CONTRO L’AUTONOMIA – COME DAGO-DIXIT, ELLY SCHLEIN VUOLE USARE IL GOVERNATORE CAMPANO COME FRONT-MAN PER IL REFERENDUM CONTRO LA RIFORMA LEGHISTA. E LUI SI METTE SUBITO AL LAVORO, COMMENTANDO LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE: “IL SEGNALE POLITICO ERA ARRIVATO AL GOVERNO GIÀ CON LE EUROPEE. AL SUD IL GOVERNO MELONI HA PERSO E HA PERSO FONDAMENTALMENTE PER LA BATTAGLIA CONTRO L'AUTONOMIA DIFFERENZIATA…”