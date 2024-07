27 lug 2024 17:00

DE LUCA SERVE...E APPARECCHIA – COME DAGO-DIXITI, IL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA VIENE “USATO” DA ELLY SCHLEIN COME ARIETE PER SFONDARE L’AUTONOMIA REGIONALE VOLUTA DALLA LEGA – DE LUCA E’ IN TOUR TRA LE FESTE DELL’UNITÀ DEL NORD A SPIEGARE PERCHE’ LA RIFORMA BY CALDEROLI E’ UN DANNO PER TUTTI, NON SOLO PER IL SUD – UN BEL CAMBIO DI PASSO PER IL FU SCERIFFO DI SALERNO, CONSIDERATO DA ELLY UN CACICCO DA ESTIRPARE E ORA PROMOSSO A “MADONNA PELLEGRINA” DEL PD…