ANGELA CUSTODE – LA MERKEL ALLA FINE È RIUSCITA A TROVARE IL COMPROMESSO CON UNGHERIA E POLONIA. COME? SEMPLICE: DECIDENDO DI NON DECIDERE! IL MECCANISMO DI CONDIZIONALITÀ SULLO STATO DI DIRITTO SARÀ CONGELATO IN ATTESA CHE SI PRONUNCI LA CORTE DI GIUSTIZIA UE, E COMUNQUE NON VARRÀ PER I PROGRAMMI GIÀ STANZIATI – ORA IL VIA LIBERA AL RECOVERY FUND È VICINO (SE NON SI METTONO IN MEZZO I FRUGALI)