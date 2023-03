LA DE-RONZULLIZZAZIONE DI FORZA ITALIA PASSA DA MILANO – L’EPICENTRO DELLO SCONTRO ALL’INTERNO DEL PARTITO DI BERLUSCONI, CON “KISS ME LICIA” ISOLATA DAL DUPLEX MARTA FASCINA-MARINA BERLUSCONI È LA LOMBARDIA: LA NOMINA DELLA GIUNTA FONTANA HA LASCIATO MOLTI SCONTENTI. A PARTIRE DA VITTORIO FELTRI, INCAZZATISSIMO PER L’ESCLUSIONE DI MELANIA RIZZOLI. ECCO SPIEGATI I TWEET AL VELENO DEL GIORNALISTA CONTRO L’INFERMIERA DI ARCORE: “CARA RONZULLI PRESTO PAGHERAI TUTTO. ANCHE LE PIZZE. CHI FA DEL MALE PRIMA O POI FINISCE DI GODERE E SUBISCE LE VENDETTE"

Cara Ronzulli presto pagherai tutto. Anche le pizze. Chi fa del male prima o poi finisce di godere e subisce le vendette — Vittorio Feltri (@vfeltri) March 21, 2023

Che cosa sta succedendo in Forza Italia? Giorno dopo giorno iniziano ad uscire paginate sui dissidi interni agli azzurri a Roma. Formalmente in discussione ci sono Alessandro Cattaneo e Licia Ronzulli come capogruppo il primo alla Camera e la seconda al Senato. Secondo informazioni raccolta da Affaritaliani.it Milano, tuttavia, mancherebbero 10 firme al documento di sfiducia.

Dieci parlamentari a cui non è stato neppure chiesto di firmare. Lontani o comunque indifferenti a giochi che hanno in Roma il punto di caduta ma che in effetti incrociano da una parte riflessioni sul futuro del partito e dall'altra questioni meramente locali, legate in primis alla Lombardia. Come al solito, sul piatto c'è il ruolo di coordinatore regionale del partito. Tradizionalmente l'avvicendamento non è mai pacifico. […]

Di certo l'epicentro è la Lombardia perché la nomina della giunta ha lasciato molti scontenti. A partire dall'esclusione di Melania Rizzoli. Secondo rumors Licia Ronzulli avrebbe sventato un assalto per piazzare la Rizzoli in giunta all'ultimo secondo, e più esponenti azzurri hanno girato a Vittorio Feltri un video nel quale si sente la coordinatrice regionale esultare quando sul palco durante la presentazione della giunta sale Ruggero Invernizzi, nominato sottosegretario con delega al patrimonio e digitalizzazione.

Vittorio Feltri è andato su tutte le furie ed ecco spiegato il tweet al veleno: "Cara Ronzulli presto pagherai tutto. Anche le pizze. Chi fa del male prima o poi finisce di godere e subisce le vendette". Ci sono quindi più fronti aperti, uno dei quali porta a un cambio in Lombardia che tuttavia potrebbe non essere immediato. […]

