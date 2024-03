23 mar 2024 19:15

DEBITO? DUBITO (PER ORA) – OLAF SCHOLZ FRENA ALL’IDEA DI CREARE DEBITO COMUNE PER FINANZIARE LA DIFESA COMUNE EUROPEA, L’IDEA ERA STATA LANCIATA DALL’ESTONE KAJA KALLAS E SOSTENUTA DA MACRON (TRA LUI E SCHOLZ SONO VOLATI STRACCI BAGNATI) - COME ACCADDE PER IL COVID, QUANDO LA MERKEL ACCETTO’ DI FARE DEBITO SOLO DAVANTI ALL’IPOTESI CHE LA MACCHINA INDUSTRIALE ITALIANA COLLASSASSE DANNEGGIANDO QUELLA TEDESCA, ARRIVERA' IL MOMENTO IN CUI LA GERMANIA CAPIRA' CHE CONVERRA' INDEBITARSI...