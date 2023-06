IL DECRETO LAVORO È LEGGE: È STATO APPROVATO IN VIA DEFINITIVA DALLA CAMERA CON 154 VOTI A FAVORE E 82 CONTRARI. IL MOVIMENTO 5 STELLE HA INSCENATO UNA PROTESTA: CONTE E I SUOI COMPARI HANNO CONSEGNATO AL GOVERNO “BUSTE PAGA, BOLLETTE E RATE DEI MUTUI DEI CITTADINI”, PROTESTANDO CONTRO IL CARO VITA E LA “LEGALIZZAZIONE DEL PRECARIATO” – TAGLIO DEL CUNEO, SMART WORKING, PREPENSIONAMENTI PER I GIORNALISTI: LE NOVITÀ

Estratto da www.lastampa.it

protesta del m5s contro il decreto lavoro 4

Un ulteriore taglio del cuneo (4 punti in più da luglio a dicembre), l'innalzamento del tetto di esenzione per i fringe benefit, il superamento del Reddito di cittadinanza con l'arrivo dell'assegno di inclusione.

Ma anche l'innalzamento della soglia delle prestazioni di lavoro occasionale e meno vincoli sulle causali per i contratti a termine, nuove risorse per il pensionamento anticipato dei giornalisti e il rifinanziamento del fondo per la riduzione della pressione fiscale. Sono i principali contenuti del decreto lavoro approvato dalla Camera in via definitiva con 154 voti a favore e 82 contrari.

protesta del m5s contro il decreto lavoro 5

[…] Il gruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera ha scatenato una protesta contro il governo per il "'decreto Precariato'". Al termine dell'intervento del presidente Conte una delegazione di deputati si è avvicinata ai banchi del governo e ha consegnato "buste paga, bollette e rate dei muti dei cittadini, protestando contro il caro vita, lo smantellamento del reddito di cittadinanza e la legalizzazione del precariato".

Ecco le principali novità introdotte nel corso dell'iter parlamentare:

RINNOVO LIBERO DEI CONTRATTI A TERMINE

protesta del m5s contro il decreto lavoro 2

Entro i primi 12 mesi i contratti a termine potranno essere non solo prorogati ma anche rinnovati "liberamente", senza le previste causali; successivamente solo con le causali.

PROROGA DELLO SMART WORKING

Il lavoro agile, che termina il 30 giugno sia per il privato che per il pubblico, è prorogato nel privato fino al 31 dicembre sia per i lavoratori fragili e genitori con under14, mentre nella Pa fino al 30 settembre solo per i fragili.

PIÙ FRINGE BENEFIT ESENTI DA TASSE E CONTRIBUTI

protesta del m5s contro il decreto lavoro 6

Il decreto innalza la soglia esentasse per i 'compensi in natura' concessi dal datore di lavoro (dai buoni pasto al bonus bollette) dagli attuali 258 euro a 3mila euro, ma solo per i dipendenti con figli a carico. Con le coperture trovate in sede di conversione, i fringe benefit saranno esentati oltre che dalle tasse, anche dagli oneri contributivi.

ASSEGNO D'INCLUSIONE, CAMBIA L'OFFERTA

Il beneficiario dell'assegno di inclusione con figli under14 è tenuto ad accettare un'offerta a tempo indeterminato solo se entro gli 80 km o raggiungibile in 2 ore con i mezzi. Per l'offerta di lavoro a tempo determinato o in somministrazione viene previsto […] anche che sia raggiungibile entro 2 ore con i mezzi. […] l'assegno […] viene esteso alle persone in cura presso i servizi socio-sanitari. […]

giuseppe conte alla camera

PREPENSIONAMENTI

si prevedono 20 milioni per il pensionamento anticipato dei giornalisti. Le risorse aggiuntive, in particolare, sono pari a 1,2 milioni per il 2023, 4 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2027 e 2,8 milioni per il 2028 per sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'Inpgi dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

BONUS ESTATE PER I LAVORATORI DEL TURISMO

protesta del m5s contro il decreto lavoro 3

Arriva un bonus estate per i lavoratori del turismo: dal primo giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, verra' riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e gli straordinari. [….]

protesta del m5s contro il decreto lavoro 1