IL DECRETO, LA SOAP CHE TORMENTA GLI ITALIANI - IL NUOVO DPCM ENTRERÀ IN VIGORE IL 6 MARZO E SARÀ VALIDO FINO AL 6 APRILE - DALLE VISITE AGLI AMICI ALLE SECONDE CASE, DALLO SPORT ALLA CONSEGNA A DOMICILIO: ECCO CHE COSA SI PUÒ FARE E COSA NO

Fiorenza Sarzanini e Monica Guerzoni per il “Corriere della Sera”

MARIO DRAGHI PARLA ALLA CAMERA

L'ultimo confronto con i presidenti di Regione potrebbe avvenire già oggi. Poi il presidente del Consiglio, Mario Draghi, firmerà il nuovo Dpcm con le misure per contrastare i contagi da Covid 19. Le aperture sollecitate da governatori, sindaci e rappresentanti di categoria - elencate nella lettera che la conferenza delle Regioni ha trasmesso a palazzo Chigi - non appaiono possibili visto che la curva epidemiologica non scende e le varianti del virus continuano a provocare nuovi focolai, ma il percorso per una revisione dei parametri è avviato e già dal 27 marzo alcuni settori - cinema e teatri, musei e mostre anche nel fine settimana - potranno ripartire.

Al provvedimento del governo si sommano le ordinanze locali per isolare le aree di maggior rischio. In particolare è stata creata una fascia di arancione scuro per rafforzare alcuni divieti previsti in quella arancione senza decretare il lockdown locale. Ecco tutti i punti chiave delle misure che saranno valide per un mese.

perugia diventata zona rossa

1 Quando entrerà in vigore il Dpcm?

Il 6 marzo e sarà valido fino al 6 aprile.

2 L' Italia continuerà a essere divisa per fasce di rischio?

Sì, ci saranno le fasce bianca, gialla, arancione e rossa. In alcune zone è stato già decretato il regime di arancione scuro che prevede alcune restrizioni ulteriori.

la pulizia degli uffici postali della zona rossa

3 Chi può andare in fascia bianca?

Le Regioni dove per tre settimane l' incidenza dei nuovi contagiati è inferiore a 50 persone per 100 mila abitanti.

4 Che differenza c'è tra la fascia arancione e la fascia arancione scuro?

Nella fascia arancione scuro sono chiuse le scuole e non si può andare nelle seconde case.

5 Il divieto di spostamento tra le regioni è stato confermato?

Sì, anche tra le regioni gialle non ci si può spostare. L' unica eccezione riguarda i motivi di lavoro, salute e urgenza che devono essere giustificati con il modulo di autocertificazione.

rider deliveroo

6 Rimane la deroga per andare nelle seconde case?

Sì, si può andare nelle seconde case se si trovano in fascia bianca, gialla e arancione.

Non si può andare se la seconda casa si trova in una zona in fascia arancione scuro e in fascia rossa.

7 Chi può andare nelle seconde case?

Esclusivamente il nucleo familiare. In casa non possono esserci altre persone.

8 Una casa presa con affitto breve può essere considerata seconda casa?

No, per essere considerata seconda casa bisogna dimostrare di averne avuto titolo - proprietà o affitto - prima del 14 gennaio 2021.

9 Chi vive in una zona in fascia arancione scuro o in fascia rossa può andare nelle seconde case che si trovano in fascia bianca, gialla o arancione?

coronavirus cinema 2

No, è vietato uscire da quei territori.

10 Si può andare in albergo?

Sì, se si vive in fascia bianca, gialla o arancione e purché si rimanga nella regione di residenza.

11 Si può ancora andare in due, con minori di 14 anni, a casa di parenti e amici?

Sì, ma solo una volta al giorno dalle 5 alle 22 e senza fermarsi a dormire. Non si può andare se si vive in fascia rossa.

12 I genitori separati o divorziati possono spostarsi tra le Regioni per stare con i figli minori?

SARDEGNA ZONA BIANCA

Sì, questo spostamento è sempre consentito.

13 Nelle aree in fascia arancione, arancione scuro e rosso è consentito l' asporto di cibo e bevande da bar e ristoranti?

Dai bar è consentito l' asporto fino alle 18. Dai ristoranti fino alle 22.

14 È consentita la consegna a domicilio?

Sì.

15 In fascia bianca quali attività sono aperte?

Tutte, ma bisogna continuare a tenere la mascherina e osservare le regole del distanziamento. Non c' è più il coprifuoco alle 22.

16 In fascia arancione e arancione scuro si può svolgere attività motoria e sportiva?

Sì all' interno del proprio comune di residenza.

17 In fascia rossa è consentito svolgere attività motoria e sportiva?

Sì ma l' attività motoria deve essere svolta nei pressi della propria abitazione.

coronavirus terapia intensiva 2

18 È ancora prevista la deroga di uscire dal proprio comune se ha meno di 5.000 abitanti?

Sì, per chi abita in fascia arancione. Ma «per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

19 Chi torna dall' estero deve sottoporsi a tampone antigenico o molecolare?

Sì, nelle 48 ore antecedenti all' ingresso in Italia.

20 Chi torna dall' estero deve rimanere in quarantena?

Sono previsti quattordici giorni di isolamento fiduciario per chi torna da Stati Uniti, Austria, Brasile, Regno Unito e Irlanda del nord.