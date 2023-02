DELMASTRO È IN PROCURA! IL SOTTOSEGRETARIO MELONIANO ALLA GIUSTIZIA È ARRIVATO NEGLI UFFICI DI PIAZZALE CLODIO, DOVE SARÀ INTERROGATO NELL’AMBITO DELL’INCHIESTA CHE LO VEDE INDAGATO PER RIVELAZIONE DEL SEGRETO D’UFFICIO – POTEVA O NON POTEVA RIFERIRE AL COINQUILINO DONZELLI DELL’INFORMATIVA DEL DAP SUI COLLOQUI DI COSPITO IN CARCERE? NORDIO E MELONI DICONO DI SÌ, LA PROCURA LA PENSA DIVERSAMENTE…

1. COSPITO, DELMASTRO IN PROCURA A ROMA PER L`INTERROGATORIO

(askanews) - Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove è negli uffici della Procura di Roma per essere interrogato nell`ambito dell`inchiesta che lo coinvolge.L`accusa a lui contestata è rivelazione del segreto d`ufficio, in relazione a quanto riferito dal suo collega di partito Giovanni Donzelli nel corso del dibattito alla Camera sul caso di Alfredo Cospito.L`atto istruttorio si svolge negli uffici di Piazzale Clodio, alla presenza del procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi, dell`aggiunto Paolo Ielo e del pm Gennaro Varone.

2. CASO COSPITO, DELMASTRO INDAGATO FDI: I DOCUMENTI NON ERANO SEGRETI

Estratto dell’articolo di Andrea Bulleri per “il Messaggero”

Un invito a comparire di fronte ai magistrati riapre la polemica sul caso Cospito. Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d'Italia, è indagato dalla procura di Roma per rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio. E potrebbe essere ascoltato già oggi dai pubblici ministeri.

Ma se FdI fa quadrato intorno al suo esponente, ribadendo quanto già affermato in Parlamento dal ministro Carlo Nordio (i documenti al centro della vicenda non erano secretati, dunque non c'è stata alcuna rivelazione di segreto) l'opposizione va all'attacco. E torna a chiedere le dimissioni del sottosegretario.

Il caso nasce da un esposto presentato alla procura di piazzale Clodio dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Angelo Bonelli. Al centro della denuncia, le parole pronunciate dal meloniano Giovanni Donzelli, vicepresidente del Copasir, durante un duro intervento alla Camera lo scorso 31 gennaio.

Commentando la visita in carcere da parte di alcuni esponenti del Pd all'anarchico Alfredo Cospito all'epoca detenuto nel penitenziario di Sassari al 41 bis , Donzelli citò alcune parole che il terrorista aveva scambiato con esponenti mafiosi durante l'ora d'aria, per sottolineare la pericolosità del detenuto. Frasi che, è emerso in un secondo momento, gli sarebbero state riferite da Delmastro. Che a sua volta le avrebbe apprese da un'informativa del Dap, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, inviata al ministero della Giustizia. Motivo per cui, secondo le opposizioni, quelle parole erano da ritenersi coperte da segreto: dunque non potevano essere rivelate. Una teoria smentita con forza dal titolare di via Arenula Carlo Nordio.

Da ultimo, solo due giorni fa: la dicitura «limitata divulgazione» che compariva sul documento ha ripetuto Nordio l'altroieri alla Camera «rappresenta una formulazione che esula dalla materia del segreto di Stato e dalle classificazioni di segretezza ed è inidonea a connotare il documento trasmesso come atto classificato».

