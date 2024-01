I DEMOCRATICI AMERICANI SONO VINCOLATI A BIDEN (IN BOCCA AL LUPO!) – L’81ENNE PRESIDENTE AMERICANO NON HA INTENZIONE DI RIMANGIARSI LA SUA CANDIDATURA PER IL 2024 NONOSTANTE LA STRAGRANDE DEGLI AMERICANI PENSI CHE SIA UNA RIMBAMBITO – ANCHE SE DECIDESSE DI NON CORRERE PER LA CASA BIANCA, I DEMOCRATICI NON HANNO MOLTA SCELTA - I SONDAGGI LO DANNO IN SVANTAGGIO CONTRO TRUMP E I VERTICI DEL PARTITO TACCIONO...

Le possibilità di Joe Biden non sembrano buone. I Democratici non hanno un piano B

Articolo di “The Economist” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

sondaggio reuters ipsos sulle elezioni americane trump in vantaggio su biden

I presidenti in carica non tendono ad abbandonare le candidature per la rielezione. L'ultimo a farlo è stato Lyndon Johnson, nel 1968. Un anno che il suo partito, i Democratici, preferirebbero dimenticare. Johnson era impopolare. Il Paese e il partito erano divisi dalla guerra in Vietnam e dal movimento per i diritti civili. Dopo una sfida sorprendentemente forte alle prime primarie, si fece da parte, solo per scatenare il caos. Uno dei principali candidati a sostituirlo, Robert Kennedy, fu assassinato.

La nomination fu infine assegnata dai grandi del partito a un uomo che non aveva vinto nemmeno una primaria, Hubert Humphrey. Alla fine il candidato repubblicano, Richard Nixon, che all'inizio dell'anno era stato ampiamente considerato ineleggibile, vinse in modo convincente. E ha continuato a danneggiare la presidenza più di chiunque altro, a parte il probabile candidato dei Repubblicani di quest'anno, Donald Trump – scrive The Economist.

murales donald trump e joe biden che si baciano - tijuana - messico

Anche Trump dovrebbe essere ineleggibile, a causa dei 91 reati di cui è stato accusato in diverse parti d'America. Ma Joe Biden, il presidente in carica, è talmente impopolare che potrebbe perdere contro Trump. Di tanto in tanto si è chiesto a Biden di farsi da parte, come a Johnson. Ma non c'è alcun segnale che indichi la sua volontà di farlo e non c'è alcuna garanzia che i Democratici si ritroverebbero con un candidato più forte se lo facesse.

Per questo motivo, sebbene molti operatori democratici nutrano seri dubbi sulla sua candidatura, la maggior parte di essi tace. Come si suol dire, se si è tutti bloccati su una barca di dubbia tenuta, è naturale desiderare un'imbarcazione più robusta, ma è improduttivo fare buchi nello scafo o fomentare un ammutinamento.

DONALD TRUMP JOE BIDEN

Sono i deboli sondaggi di Biden a seminare l'angoscia. Il sondaggio dell'Economist per le primarie repubblicane dà a Trump più di 50 punti percentuali di vantaggio sul suo rivale più vicino, rendendolo il favorito proibitivo. La media dei sondaggi per le elezioni generali compilata da RealClearPolitics mostra Trump in vantaggio su Biden con un margine di 2,3 punti percentuali.

Si tratta di un risultato ben superiore a quello ottenuto nelle ultime due competizioni presidenziali, in cui ha sempre in cui è rimasto costantemente indietro nei sondaggi. A questo momento, nel 2016, il sostegno di Trump era inferiore di sette punti: il suo distacco da Hillary Clinton era di cinque punti. A questo momento, nel 2020, il suo consenso era inferiore di cinque punti rispetto a quello di Biden.

IL SONDAGGIO IN VISTA DELLE ELEZIONI USA DEL 2024

Poiché la maggior parte degli Stati è talmente partigiana da non valere la pena di essere contesa, la campagna presidenziale si concentrerà su sei Stati in cui il risultato è effettivamente incerto: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania e Wisconsin. I primi sondaggi in questi Stati mostrano anche Biden in ritardo di diversi punti. Alcuni democratici temono che questi sondaggi possano sottostimare il sostegno di Trump, perché i suoi elettori complottisti potrebbero non essere aperti con quelli che fanno i sondaggi.

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 3

Alla base della forza di Trump c'è un ampio cambiamento politico. La fedeltà partitica in America può sembrare istericamente radicata, ma in realtà è mutevole. Gli elettori bianchi della classe operaia hanno portato Trump alla vittoria nel 2016; negli anni successivi, anche la classe operaia non bianca ha iniziato a spostarsi. Tra il 2016 e il 2020 gli ispanici americani, un tempo elettori democratici piuttosto fedeli, si sono spostati di 18 punti verso i repubblicani. Anche gli uomini di colore si stanno lentamente allontanando dai Democratici.

Solo l'afflusso di laureati bianchi ha mantenuto il Partito Democratico competitivo a livello nazionale. Queste tendenze demografiche sono abbastanza consistenti da determinare l'esito delle elezioni se persistono - e sembra che lo siano. Gli ultimi sondaggi indicano un sostegno maggiore per Trump tra gli elettori afroamericani e ispanici rispetto a quello di cui godeva nel 2020. "Sembra che i sondaggi per il 2024 in questo momento siano tendenze del 2020 portate avanti", afferma Patrick Ruffini, sondaggista repubblicano.

DONALD TRUMP CONDIVIDE UN MEME DI LUI SPEAKER CHE DERIDE BIDEN

A parte le tendenze secolari, c'è chiaramente un problema con lo stesso Biden. L'indice di gradimento netto del Presidente è di -16 punti, secondo le medie di diversi sondaggi pubblici. È notevolmente peggiore di quello di Trump a questo punto della sua presidenza. Gli elettori sono preoccupati per la sua idoneità alla carica.

Uno dei sondaggi settimanali condotti da YouGov per The Economist a dicembre ha rilevato che il 55% degli americani ritiene che la salute e l'età dell'ottantunenne Biden "limitino gravemente la sua capacità di svolgere il lavoro" di presidente, compreso il 25% dei democratici. Solo il 24% degli americani vuole che si ricandidi alla presidenza. Il 61% non lo vuole, compreso il 38% di coloro che hanno votato per lui nel 2020.

donald trump

Gli americani sono solo marginalmente più entusiasti della rivincita del 77enne Trump alla Casa Bianca, ma sono molto meno propensi a pensare che sia troppo vecchio o fragile per riprendere la carica. Biden, dopo tutto, non ha fatto molta campagna elettorale nel 2020, a causa della pandemia. Non sembra amare l'ardua campagna elettorale che lo attende, mentre il Presidente Trump sembra non amare altro che sproloquiare di fronte a folle adoranti.

Quattro anni fa, secondo quanto riferito, Biden avrebbe pensato di promettere di rimanere in carica per un solo mandato. "Se Trump non fosse in corsa, non sono sicuro che mi candiderei", disse a dicembre davanti a una sala piena di donatori. Alla domanda su quanti altri democratici potrebbero battere Trump, ha risposto: "Probabilmente 50... Non sono l'unico che potrebbe sconfiggerlo. Ma lo sconfiggerò".

PAPA FRANCESCO CON JOE BIDEN E CON DONALD TRUMP

È quasi impossibile che Biden abbandoni volontariamente la sua candidatura alla rielezione. Biden si considera un cacciatore di Trump divinamente designato e ritiene che i suoi risultati elettorali lo riflettano. Prima ha sconfitto Trump nel 2020. Poi, nelle elezioni di midterm del 2022, quando i repubblicani si aspettavano di dare una terribile batosta ai democratici, il sostegno dei democratici ha retto sorprendentemente bene.

I sostenitori di Biden, naturalmente, esprimono grande fiducia. "Se si gioca a poker, e io lo faccio, si preferisce avere le nostre carte piuttosto che le loro", dice Jim Messina, il manager del successo della rielezione di Barack Obama nel 2012, anche se ammette: "Sarà una partita molto combattuta". La campagna sostiene che il presidente è stato sottovalutato in passato, come nelle combattutissime primarie democratiche del 2020, quando sembrava fatalmente impopolare prima di diventare improvvisamente il candidato di riferimento.

JOE BIDEN DONALD TRUMP BY PAT LUDO

Gli addetti alla campagna indicano le elezioni di metà mandato come prova del fatto che i candidati repubblicani che sostengono l'aborto e rifiutano i risultati delle elezioni del 2020 non avranno successo. Sostengono, correttamente, che i sondaggi condotti a dieci mesi dalle elezioni sono una pessima guida per il risultato.

La maggior parte degli elettori non penserà molto alle elezioni per mesi e le macchine da campagna elettorale da miliardi di dollari si stanno appena attrezzando. Quando gli americani presteranno maggiore attenzione, insiste la campagna, lo spettacolo di Trump che fa la spola tra comizi e apparizioni in tribunale ricorderà agli americani il caos del suo mandato.

joe biden inciampa sulla scaletta dell'air force one

Il deficit di Biden nei sondaggi non è insormontabile. Bidenworld pensa anche che, con il tempo, gli elettori daranno più credito al Presidente per i risultati ottenuti. Il mercato del lavoro è solido, la disoccupazione è bassa e la crescita dei salari è più forte nella parte inferiore della distribuzione del reddito, riducendo la disuguaglianza salariale. L'inflazione, che ha fatto infuriare molti elettori, sta diminuendo senza una recessione.

I sondaggi di YouGov per l'Economist indicano che gli americani sono eccessivamente cupi: il 58% pensa che il Paese abbia un alto tasso di disoccupazione (non è così); il 44% pensa che il Paese sia in recessione (non è così); e il 40% pensa che l'inflazione sarà più alta tra sei mesi (abbastanza improbabile). I Democratici sperano che gli elettori si accorgano che l'economia sta andando meglio di quanto pensassero entro il giorno delle elezioni. Ma i repubblicani continuano a parlare di "Bidenomics" come di un peggiorativo, lasciando intendere che dubitano che l'argomento possa aiutare il presidente.

Gli apologeti di Biden sostengono anche, in effetti, che vincerà perché deve. "Vinceremo perché sono in gioco la democrazia, la libertà e le idee stesse che fanno dell'America l'America. Non abbiamo altra scelta", afferma Quentin Fulks, vice responsabile della campagna elettorale. Per loro si tratta di una battaglia per l'"anima della nazione", come dice spesso Biden. Si tratta di un appello entusiasmante, ma solo per i convertiti.

donald trump

Un nuovo studio del Democracy Fund Voter Study Group rileva che gli americani amano invocare le norme democratiche per criticare qualcuno del partito avversario, ma sono disposti a sospenderle quando si tratta del loro candidato preferito. Trump sta anche confondendo le acque con una retorica apocalittica: di recente ha definito Biden "il distruttore della democrazia americana". I repubblicani al Congresso potrebbero portare avanti una farsesca inchiesta di impeachment contro Biden per sostenere che entrambi gli uomini sono ugualmente disdicevoli.

donald trump

In ogni caso, l'argomento della fine dei giorni è valido in entrambi i sensi. Potrebbe essere usato per affermare che i Democratici non possono rischiare un candidato debole come Biden. Il partito ha molti politici non anziani che potrebbero guidare un ticket presidenziale. Il problema è che nessuno di loro ha osato partecipare alle primarie, in parte per paura di non essere in grado di battere Biden e di danneggiare le sue possibilità alle elezioni generali. Solo politici poco conosciuti come Dean Phillips, deputato democratico del Minnesota, si sono fatti avanti.

"Il Presidente Biden - un uomo che rispetto e che ritengo una persona rispettabile e integra - è forse uno degli unici democratici che potrebbe perdere e probabilmente perderà contro Donald Trump", spiega Phillips. Phillips afferma che sta semplicemente dicendo "la parte silenziosa ad alta voce" sull'età avanzata e sull'impopolarità del Presidente.

Trump biden

Per quanto ragionevoli possano essere le critiche di Phillips, la sua sfida sembra destinata a fallire ("keep the faith" è uno dei suoi slogan). Potrebbe ottenere un punteggio inaspettatamente alto nelle primarie del New Hampshire, che si terranno il 23 gennaio e che Biden sta boicottando per un problema di programmazione all'interno del Partito Democratico. In seguito, le cose saranno più difficili.

biden trump

Alcuni Stati, come la Florida, hanno di fatto annullato del tutto le primarie democratiche, dichiarando che esiste un solo candidato qualificato. La difficoltà di entrare nella scheda elettorale ha spinto Robert Kennedy junior, il figlio del candidato assassinato nel 1968, ad abbandonare il tentativo di presentarsi alle primarie contro Biden e a cercare di entrare nella scheda elettorale generale come candidato terzo.

dibattito donald trump joe biden

Anche se i candidati più plausibili avessero qualche speranza di sconfiggere Biden, sono troppo in ritardo per avviare una seria sfida alle primarie. Le scadenze per la presentazione delle candidature alle primarie sono già passate in più di 20 Stati e altre incombono all'inizio di gennaio. Negli ultimi anni il calendario delle primarie è diventato molto più compresso: la maggior parte dei quasi 4.000 delegati ordinari sarà assegnata entro la fine di marzo, dando a un candidato insurrezionale pochissimo tempo per guadagnare slancio.

donald trump joe biden

Tutto ciò fa pensare che Biden si assicurerà facilmente la nomination del suo partito. È possibile, naturalmente, che sia costretto a farsi da parte da quello che gli opinionisti chiamano educatamente "evento di salute". Ma un tale esito non sarebbe necessariamente provvidenziale per i Democratici. Come quando Johnson dichiarò nel 1968: "Non cercherò e non accetterò la nomina del mio partito per un altro mandato come presidente", probabilmente ne seguirebbe un pandemonio.

Il partito potrebbe dover riscrivere le regole delle primarie, per consentire a un maggior numero di candidati di accedere tardivamente al voto, ma anche in questo caso la campagna elettorale sarebbe presumibilmente dura, brutale e breve. Solo pochi candidati, con le risorse per mettere in moto una macchina elettorale con breve preavviso, sarebbero in grado di competere.

Harris vacillante

joe biden

Kamala Harris, la vicepresidente, sarebbe la candidata prescelta, con il sostegno istituzionale del partito alle spalle e forse anche l'appoggio di Biden. I Democratici sono un gruppo gerarchico. L'ultima volta che hanno negato la candidatura presidenziale a un vicepresidente è stato nel 1952. Lo sfortunato era il vice di Harry Truman, Alben Barkley, un settuagenario la cui vista pessima richiedeva che i documenti venissero scritti con caratteri di grandi dimensioni.

Ma la signora Harris, che ha condotto una campagna disastrosa per la presidenza nel 2020 che si è conclusa prima che venissero espressi i primi voti, attirerà quasi certamente degli sfidanti. Secondo YouGov, solo il 36% degli americani ritiene che sia qualificata per diventare presidente. Solo il 23% pensa che batterebbe Trump (tra cui il 43% di coloro che hanno votato per Biden nel 2020 e solo il 3% degli elettori di Trump). Anche se sarebbe imbarazzante, in un partito attento all'identità, tentare di superare il primo nero e la prima donna vicepresidente, alcuni rivali sarebbero probabilmente disposti a fare il grande passo.

joe biden e george stephanopoulos town hall abc a philadelphia

Gavin Newsom, il governatore della California, chiede a gran voce la possibilità di diventare presidente, anche se lo nega, e ha costruito una formidabile macchina politica. Il governatore dell'Illinois, J.B. Pritzker, è ambizioso e ha ereditato una fortuna miliardaria. Ma i governatori moderati che molti democratici vedono come i più adatti a sfidare Trump - come Andy Beshear del Kentucky, Josh Shapiro della Pennsylvania o Gretchen Whitmer del Michigan - potrebbero non avere abbastanza soldi a disposizione per competere adeguatamente in una primaria improvvisamente aperta o abbastanza tempo per costruire una campagna valida.

I maggiori talenti politici del gabinetto di Biden, come Pete Buttigieg, segretario ai trasporti, e Gina Raimondo, segretario al commercio, dovrebbero probabilmente dimettersi se volessero entrare nella mischia. L'incoronazione della signora Harris potrebbe essere semplicemente inevitabile.

donald trump con la mascherina in mano al dibattito contro biden

Se Biden fosse costretto ad abbandonare la sua candidatura alla Casa Bianca dopo la conclusione di molte primarie, la confusione sarebbe ancora più intensa. Le regole dei grandi partiti per la nomina di un candidato sono diabolicamente complicate, ma in sostanza richiedono che la maggioranza dei delegati sostenga il vincitore in una convention nazionale. Per i Democratici questa si terrà a Chicago in agosto, la stessa città della traumatica convention del 1968, dove la polizia disperse brutalmente i manifestanti contro la guerra all'esterno, mentre all'interno i delegati, sconcertati, discutevano sulla strada da seguire.

Normalmente, la maggior parte dei delegati sono "promessi", il che significa che ci si aspetta che riflettano il risultato delle primarie nel loro Stato di appartenenza. Ma se sono promessi a un candidato che non è più in corsa, vengono trattati alla stregua dei "superdelegati", i 746 grandi del partito che possono votare a loro piacimento.

donald e melania trump joe e jill biden primo dibattito tv

Se Biden dovesse ritirarsi dopo aver conquistato un'ampia fetta di delegati, i candidati a sostituirlo sarebbero costretti a corteggiare i patrizi del partito piuttosto che i plebei. La convention passerebbe dalla sua forma attuale - quattro giorni di sfarzo - al suo formato vecchio stile: quattro giorni di contrattazione in stanze piene di fumo. Hans Noel, politologo della Georgetown University, sostiene che una convention contestata ha maggiori probabilità di produrre un candidato in grado di unire un partito moderno e frammentato rispetto all'attuale sistema di "torneo sportivo". Ma la maggior parte degli operatori democratici ritiene che il partito ne uscirebbe più diviso che unito dopo un simile tumulto. Anche gli elettori americani non sono abituati a queste macchinazioni. Non assistono a una convention così contestata dal 1976, quando i grandi repubblicani preferirono Gerald Ford a Ronald Reagan.

DONALD TRUMP JOE BIDEN

Se Biden si ammalasse e non fosse in grado di partecipare alle elezioni dopo aver ottenuto la nomination in agosto, il Comitato nazionale democratico, composto da poche centinaia di operatori del partito, deciderebbe chi mettere in cima alla lista. Una riunione del genere è stata necessaria solo una volta, nel 1972, quando il candidato vicepresidente dei Democratici, Thomas Eagleton, dovette ritirarsi dopo le rivelazioni che aveva sofferto di depressione e aveva ricevuto una terapia con elettroshock. Anche in questo caso, è probabile che la corona passi alla signora Harris. Biden sembra essere fedele a lei come compagna di corsa. Tuttavia, si pensa che la sua vacuità come candidata sia uno dei motivi per cui Biden è riluttante a ritirarsi.

donald trump

I sondaggi in picchiata di Biden lasciano i Democratici in una situazione difficile. Le alternative che potrebbero essere ancora possibili non sono ovviamente preferibili. Alla domanda se sarebbe meglio che Biden si ritirasse, la strategia di pubbliche relazioni preferita dal partito è quella di fingere che l'idea sia assurda. I collaboratori di Biden raccontano storie eroiche sui giorni di punizione che sopporta abitualmente e insistono sul fatto che è così attento, informato e mentalmente agile che il giornalista che fa le domande scomode "non potrebbe sopravvivere a un briefing politico di dieci minuti con il Presidente". In realtà vogliono dire che non c'è un piano B.

TRUMP E BIDEN