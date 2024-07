22 lug 2024 09:48

PER I DEMOCRATICI ORA LA STRADA È TUTTA IN SALITA – KAMALA HARRIS È DIETRO A TRUMP IN QUASI TUTTI I SONDAGGI: NELLA MEDIA DELLE RILEVAZIONI È SOTTO DI DUE PUNTI RISPETTO AL TYCOON – CHARLES KUPCHAN, EX CONSIGLIERE DI OBAMA, È OTTIMISTA: “BATTERE TRUMP È FATTIBILE. KAMALA DEVE SCEGLIERE COME VICE UN UOMO GOVERNATORE BIANCO DI UNO STATO CHIAVE…” (MA PERCHÉ SCEGLIERE LA BRUTTA COPIA, QUANDO SI PUÒ VOTARE PER QUEL VERO "HILLBILLY" DI JD VANCE)?