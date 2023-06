I DEMOCRATICI NEL PANICO PER L’ULTIMO SCIVOLONE (IN TUTTI I SENSI) DI BIDEN: IN MOLTI INIZIANO A CHIEDERSI SE SIA OPPORTUNO CHE IL PRESIDENTE 80ENNE SI RICANDIDI NEL 2024 – E INTANTO WALL STREET SI MUOVE: “NESSUNO VUOLE BIDEN E NESSUNO VUOLE TRUMP”. I REPUBBLICANI L’ALTERNATIVA CE L’HANNO (RON DESANTIS), MA I DEMOCRATICI NO…

1. LA CASA BIANCA RASSICURA SULLA SALUTE DI BIDEN. MA I DUBBI SULL'ETÀ RESTANO

Da www.ansa.it

La Casa Bianca rassicura sullo stato di salute di Joe Biden, e lo stesso fanno i suoi collaboratori descrivendolo come reattivo, deciso e veloce. Ma, dietro le quinte, i funzionari dell'amministrazione ammettono di cercare di accomodare al meglio le esigenze di un presidente non più giovane così da non gravare sul suo stato fisico.

E così, riporta il New York Times, le apparizioni pubbliche di Biden sono solitamente limitate fra mezzogiorno e le 16, e il presidente non viene disturbato […] nel fine settimana. Limitata anche la sua esposizione alle interviste: ne ha concesse un quarto di quelle di Donald Trump nello stesso arco di tempo alla Casa Bianca, e un quinto di quelle di Barack Obama. […]

I dubbi sullo stato di salute di Biden si sono accentuati negli ultimi giorni, dopo la sua caduta. Ma è da tempo che circolano considerato che il presidente sta chiedendo agli americani di lasciarlo alla Casa Bianca fino a quando avrà 86 anni.

I democratici sono fra i più preoccupati […]. Un finanziatore democratico di Wall Street ha riferito al New York Times che l'età di Biden è stato il tema più discusso durante una recente raccolta fondi. A una cena di ex senatori democratici di qualche mese fa tutti si sono detti d'accordo che è troppo anziano per la corsa elettorale.

2. STATI UNITI: WALL STREET SI MUOVE PER EVITARE IL DUELLO TRUMP-BIDEN NEL 2024

Articolo di “Le Monde” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Come più della metà degli americani, anche il mondo degli affari vorrebbe evitare che nel 2024 si ripetessero le elezioni presidenziali del 2020 ed è alla ricerca di un candidato provvidenziale – scrive il corrispondente di Le Monde

Alla ricerca dell'uomo provvidenziale: di fronte all'annunciato duello Joe Biden-Donald Trump per le elezioni presidenziali del 2024, una parte dell'America cerca una via d'uscita. Quasi il 55% degli americani disapprova l'operato di Joe Biden e non vuole Donald Trump, secondo il sito di riferimento FiveThirtyEight. Anche i miliardari di Wall Street hanno respinto con decisione l'ex presidente, 76 anni, dopo il fallito golpe del 6 gennaio 2021 con l'assalto al Campidoglio. Ma non vogliono nemmeno l'ottantenne Joe Biden, accusato di essere troppo vecchio e troppo ostile alle grandi imprese.

Così, a diciotto mesi dal voto, i grandi capi sognano di trovare uno dei loro per raccogliere il guanto di sfida. Martedì 30 maggio, il Wall Street Journal ha riferito che un gruppo di ricchi finanzieri si è riunito nel fine settimana a nord di New York per un "ballo carnivoro", un ricevimento che celebra la carne in tutte le sue forme, su invito di David Cote, ex amministratore delegato di Honeywell. Nelle conversazioni, un leitmotiv: "Tutti sperano in un miracolo. Nessuno vuole Biden, nessuno vuole Trump". Durante il fine settimana è emerso il nome di Jamie Dimon. Il 67enne CEO di JPMorgan ha dichiarato nel 2018 di poter battere Trump, ma ha detto ai suoi azionisti che intendeva rimanere al suo posto di lavoro.

Tuttavia, Dimon ha lanciato un pallone di prova in un'intervista rilasciata a Bloomberg Television mercoledì 31 maggio da Shanghai, dove si trovava in visita. Ha spiegato ancora una volta che non c'è alcuna intenzione di lasciare il suo lavoro. "Amo quello che faccio", ha detto, aggiungendo che JPMorgan, la banca più importante del mondo, sta facendo "un ottimo lavoro per aiutare gli americani e i Paesi di tutto il mondo". Tuttavia, Dimon ha infilato una piccola frase che non è passata inosservata: "Amo il mio Paese, e forse un giorno lo servirò in un modo diverso".

"La debolezza di Biden apre la strada a un outsider"

C'è chi vuole crederci, come il finanziere Bill Ackman, 57 anni, fondatore di Pershing Capital e dal valore di 3,5 miliardi di dollari (circa 3,25 miliardi di euro). "Abbiamo bisogno di un leader esemplare nel mondo degli affari e della finanza. Jamie Dimon è quel leader. E chiaramente sta pensando di candidarsi", ha scritto Ackman su Twitter mercoledì 31 maggio. Il finanziere ha pubblicato un lungo tweet in cui ha rimproverato Joe Biden. "Il Presidente è estremamente debole e in declino cognitivo; il 70% dei Democratici non vuole che si candidi. La debolezza di Biden apre la strada a un outsider qualificato che si candida come democratico. Jamie può battere Biden alle primarie e Donald Trump alle elezioni generali... Raccoglierà facilmente miliardi di dollari sia dai democratici che dai repubblicani".

Veterano di Wall Street e CEO di JPMorgan dal 2005, Jamie Dimon ha il merito di essere uscito indenne dalla crisi finanziaria del 2008. Di recente, è intervenuto in soccorso di una delle banche regionali in bancarotta. Guadagnando 30 milioni di dollari all'anno, il banchiere ha una fortuna stimata da Forbes in 1,6 miliardi di dollari.

Il tema delle elezioni presidenziali sembrava ormai acquisito in autunno, quando Wall Street ha messo gli occhi su Ron DeSantis, governatore della Florida. Il repubblicano, formatosi ad Harvard e in Marina, era sostenuto da Kenneth Griffin (32 miliardi di dollari di patrimonio), fondatore dell'hedge fund Citadel, che si vedeva come direttore del Tesoro in caso di vittoria di DeSantis. Ma la deriva a destra di DeSantis e gli scarsi risultati nei sondaggi hanno smorzato l'entusiasmo di Wall Street. Thomas Peterffy, un altro ricco donatore della Florida, ha sospeso le sue donazioni quando ha notato la mancanza di dinamismo nella campagna del governatore.

"Un problema chiamato Kennedy"

Di conseguenza, i grandi donatori stanno guardando altrove. Il 30 maggio il Financial Times ha pubblicato un'inchiesta sugli appelli rivolti ad altri potenziali candidati repubblicani per battere Trump: Brian Kemp, il governatore della Georgia, che ha sconfitto due volte la musa democratica progressista Stacey Abrams, e Glenn Youngkin, il governatore della Virginia.

È un affare complicato: più sono i contendenti repubblicani, più è probabile che vinca Donald Trump, con la sua incrollabile base di sostenitori. Joe Biden, quasi unico candidato tra i democratici, potrebbe quindi essere l'anello debole. Il Wall Street Journal vuole crederci: lo stesso giorno ha pubblicato un articolo che cerca di instillare il dubbio a sinistra, visto che nessuno oserebbe sfidare Joe Biden alle primarie democratiche, ad eccezione di candidati minori, tra cui un certo Kennedy. "Joe Biden ha un problema di nome Kennedy", si legge nel titolo.

A 68 anni, Robert F. Kennedy Jr è il figlio di Bob Kennedy, il fratello di "JFK", assassinato nel 1968. L'avvocato ambientalista si è fatto conoscere per le sue campagne contro i vaccini e le cospirazioni, ma secondo l'istituto Echelon Insights ha un indice di popolarità superiore a quello degli attuali contendenti. Entrare nella corsa presidenziale attraverso il Partito Democratico è anche il piano di Ackman per Jamie Dimon. L'imprenditore Michael Bloomberg ha tentato questa strada nel 2020. Ma nonostante i suoi miliardi, l'ex sindaco di New York, le cui doti oratorie erano abissali, non è riuscito ad avere un impatto.

