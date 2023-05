LA DEMOCRAZIA SECONDO I LIBERAL AMERICANI: IL DIRITTO DI PAROLA VALE PER TUTTI MA NON PER GLI AVVERSARI POLITICI – I SINISTRATI USA SI INCAZZANO CON LA RETE PROGRESSISTA PER ECCELLENZA, LA CNN, PER IL SOLO FATTO DI AVER INTERVISTATO TRUMP: SECONDO I CRITICI, LA TV AVREBBE DATO UNA TRIBUNA AL TYCOON PER I SUOI SOLITI ARGOMENTI POPULISTI, PER RISALIRE NEGLI ASCOLTI – LE DICHIARAZIONI DELL’EX PRESIDENTE, CHE HA RICICCIATO IL VECCHIO ARMAMENTARIO DI “ELEZIONI TRUCCATE” E “RISOLVEREI LA GUERRA IN UCRAINA IN 24 ORE” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

Le elezioni del 2020? «Truccate». Il 6 gennaio? «Una giornata bellissima». I condannati per l’assalto al Congresso? «Li grazierei». Gli abusi sessuali alla giornalista E.

Jean Carroll? «Una tizia fuori di testa, mi dispiace per il suo ex marito, e comunque i miei sondaggi vanno su». L’aborto? «Fiero di aver abolito Roe v Wade.

I radicali sono i pro-aborto: vogliono uccidere il bambino in grembo al nono mese, all’ottavo, al settimo o anche dopo che è nato». Il debito? «I repubblicani dovrebbero provocare il default».

L’Ucraina? «Risolverei la guerra in 24 ore».

È un riassunto del «town hall» di oltre un’ora andato in onda sulla Cnn mercoledì sera dal New Hampshire, che molti avrebbero voluto che il network cancellasse. Donald Trump ha rispolverato tutti i suoi «greatest hit» in una sala piena di elettori repubblicani e indecisi che votano nelle primarie, tra gli applausi e le risate, anche quando ha chiamato la giornalista Kaitlan Collins nasty woman (donna orribile, come Hillary Clinton nel 2016).

Alle 9 del mattino dopo, Chris Licht, il manager chiamato da un anno a risollevare le sorti della Cnn , crollata negli ascolti in prima serata da due milioni a 500.000 spettatori, ha elogiato Collins per la «performance magistrale».

Si è detto consapevole delle critiche, ma ha spiegato: «Non devono piacerti le risposte dell’ex presidente, ma non si può dire che non le abbiamo ottenute. Kaitlan lo ha messo sotto pressione e ha fatto notizia... E questo è il nostro lavoro. Anche il pubblico che applaudiva è una parte importante della storia, è un’ampia fascia dell’America» che — ha aggiunto Licht — fu un errore dei media ignorare nel 2016.

Raccontare Trump è «difficile e incasinato — ha concluso — e continuerà ad esserlo, ma l’America è stata ben servita da quello che abbiamo fatto la scorsa notte».

Tanti altri non sono d’accordo, inclusi alcuni dipendenti. Pensano che la Cnn abbia semplicemente inseguito gli ascolti (3,1 milioni di spettatori, più di Fox e Msnbc ma comunque non i numeri del 2016).

«Non vedo come l’America sia ben servita dallo spettacolo delle bugie andate in onda sulla Cnn », ha scritto l’esperto di media della rete, Oliver Darcy.

«È stato come tornare al 2016. Come il profilo social senza freni di Trump portato live sul palco», ha scritto l’esperto di disinformazione di Cnn Jon Passantino. Queste critiche non sono per lo più dirette alla giornalista […] ma alla Cnn , perché era prevedibile che Trump trasformasse in uno show quel forum con i fan — anche se non è chiaro quanto lo abbia aiutato a convincere altri ascoltatori oltre ai seguaci più fedeli.

«Kaitlan Collins si è dimostrata una giornalista di prima classe», secondo la deputata dem Alexandria Ocasio-Cortez, ma «la Cnn non può far finta di non sapere di aver permesso un attacco in diretta nazionale contro una vittima di aggressione sessuale il giorno dopo il verdetto». «Kaitlan asfaltata — ha twittato il politologo Ian Bremmer —. La rispetto profondamente ma non può farcela contro un aspirante dittatore». […]

