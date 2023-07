DESANTIS NE DEVE ANCORA MANGIARE DI PASTASCIUTTA PER IMPENSIERIRE TRUMP – LA “PERSECUZIONE” GIUDIZIARIA STA FUNZIONANDO: SECONDO UN SONDAGGIO DEL “NEW YORK TIMES” L’EX PRESIDENTE STACCA DI BEN 37 PUNTI PERCENTUALI IL SUO SFIDANTE ALLE PRIMARIE REPUBBLICANE: “THE DONALD” HA IL 57% DELLE PREFERENZE DELL’ELETTORATO, CONTRO IL 20 DEL GOVERNATORE DELLA FLORIDA – MA IN CASO DI NOMINATION, TRUMP RIUSCIREBBE A BATTERE BIDEN (CHE L’HA GIÀ SCONFITTO UNA VOLTA)?

Chi voleva una prova dei benefici della “persecuzione” giudiziaria di Donald Trump leggerà con poca sorpresa il primo sondaggio ufficiale della campagna elettorale 2024 commissionato e pubblicato oggi, 31 luglio, dal New York Times.

Secondo i dati raccolti dal quotidiano liberal insieme al Siena College poll, l’ex presidente degli Stati Uniti alle prese con tre incriminazioni raccoglie il 57% delle preferenze dell’elettorato repubblicano staccando di ben 37 punti percentuali il rivale Ron De Santis, il governatore della Florida considerato al momento […] l’unico sfidante possibile del tycoon.

[…] Il consenso nei confronti di Trump […] sarebbe piuttosto omogeneo. Donne, uomini, giovani, anziani, persone con un titoli di studio così come cittadini con scarsa scolarizzazione, moderati ed estremisti, cittadini di sobborghi, di aree metropolitane e di aree rurali: non ci sarebbe alcuna fascia demografica e sociale che supera le altre […].

Nel confronto con De Santis emergono tuttavia alcune differenze: i repubblicani che si descrivono come molto conservatori propendono al 65% per l’ex presidente contro un 15% che si posiziona a favore del governatore conosciuto per le sue crociate anti-woke […]. Tra i repubblicani con la laurea solo il 13% voterebbe per DeSantis, una percentuale che scende ancora di più nell’elettorato over 65 dove il consenso per il governatore si ferma al 9%. Curioso come, fa notare il Nyt, a domanda diretta sui due, quasi tutti gli intervistati hanno dichiarato di «avere simpatia per DeSantis ma di amare Trump».

