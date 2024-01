3 gen 2024 09:03

LA DESTRA IN FONDO AL POZZOLO! DAI POST CON LE CITAZIONI DI MUSSOLINI ALLE PERCULATE ALL’ANPI (“FA PIU’ RIDERE DI ZELIG”), IL FAR WEST DI CAPODANNO NON È L’UNICO ELEMENTO A RENDERE IMPRESENTABILE EMANUELE POZZOLO, IL DEPUTATO DI FRATELLI D’ITALIA CHE HA SPARATO A UNA FESTA FERENDO IL GENERO DI UN AGENTE DELLA SCORTA DI DELMASTRO - IN PASSATO, POZZOLO AVEVA ANCHE UTILIZZATO UN INDIRIZZO MAIL MOLTO NOSTALGICO...