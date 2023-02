6 feb 2023 16:06

LA DESTRA USCIRÀ MAI DAL SUO GHETTO MENTALE? FLAVIA PERINA, CHE GLI EX AN LI CONOSCE BENE, METTE ALLA BERLINA IL “COMPLESSO DELL’UNDERDOG” CHE SI PORTA DIETRO GIORGIA MELONI: “E’ LA PERCEZIONE DI CHI DEVE FARSI FORZA PER CONTINUARE LA SUA BATTAGLIA CONTRO UN AMBIENTE OSTILE CHE VORREBBE RICACCIARLA NEL GHETTO (O NELLE FOGNE). BISOGNEREBBE RACCONTARSI UN'ALTRA STORIA, PIÙ AUTENTICA E SFIDANTE, PERCHÉ LA GENERAZIONE DEI 40ENNI CHE OGGI GOVERNA È LA DESTRA POST-FIUGGI, ARRIVATA ALLA POLITICA QUANDO LA DESTRA GIÀ DA UN PEZZO ERA ABILITATA A GOVERNARE. E' INFONDATA L'IDEA DI EMARGINAZIONE ED ESCLUSIONE”