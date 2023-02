13 feb 2023 15:30

LA DESTRA VINCE PER MANCANZA DI ALTERNATIVE – DAI DATI DEGLI EXIT POLL EMERGE UN DATO INCONTROVERTIBILE: IL CENTROSINISTRA, ANCHE SE SI FOSSE PRESENTATO TUTTO UNITO SIA NEL LAZIO CHE IN LOMBARDIA, NON AVREBBE VINTO COMUNQUE – LA SOMMA DEI VOTI DEGLI ALTRI CANDIDATI RISPETTO A ROCCA E FONTANA AVREBBE POTUTO CAMBIARE IL RISULTATO. ALTRA NOTIZIA: IL TERZO POLO È PRATICAMENTE ININFLUENTE (VEDI IL RISULTATO DELUDENTE DI "MESTIZIA" MORATTI)