7 giu 2023 20:37

DEVE SEMPRE INTERVENIRE MATTARELLA PER RICUCIRE GLI STRAPPI TRA MACRON E MELONI – COME DAGO-DIXIT, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA OGGI È VOLATO A PARIGI PER INAUGURARE LA MOSTRA SUI CAPOLAVORI DEL MUSEO DI CAPODIMONTE, AL LOUVRE. DALL’ELISEO HANNO PARLATO DI “RELAZIONE DI FIDUCIA E AMICIZIA TRA I DUE PRESIDENTI”. SUPER-SERGIO CONVINCERÀ IL TOYBOY DELL’ELISEO A INVITARE GIORGIA MELONI NELLA VILLE LUMIERE?