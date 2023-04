2 apr 2023 13:10

DIARIO DI UNA SCHIAPPA – IN FRANCIA IMPAZZANO LE POLEMICHE PER L’INTERVISTA RILASCIATA A “PLAYBOY”, SUL FEMMINISMO E I DIRITTI LGBT, DEL MINISTRO MARLENE SCHIAPPA CHE COMPARE (VESTITA) IN PRIMA PAGINA IN UNA POSA “SEXY” (O PRESUNTA TALE) – I SUOI COLLEGHI SONO INCAZZATI NERI: “È UNA COSA DA MATTI IN PIENA CRISI SOCIALE SULLE PENSIONI. ABBIAMO SPERATO, PURTROPPO INVANO, CHE FOSSE UN PESCE D’APRILE” – LA POLITICA 40ENNE IN PASSATO AVEVA SCRITTO DEI LIBRI EROTICI – LA MOSSA DI MARKETING POTREBBE ESSERE UN MODO PER DEVIARE L’ATTENZIONE DA…