LA DIASPORA GRILLINA – ALLE ELEZIONI EUROPEE CI SONO DODICI EX M5S IN CORSA CONTRO IL MOVIMENTO: TRA LORO LAURA CASTELLI, EX VICEMINISTRO (CELEBRE PER IL “QUESTO LO DICE LEI” RIVOLTO A PADOAN) E LA NO VAX SVALVOLONA SARA CUNIAL, CHE CORRONO CON LA LISTA “LIBERTÀ” – ESCLUSA LA LEGA, GLI EX GRILLINI SONO IN LISTA IN QUASI TUTTI I PARTITI: PIZZAROTTI CON AZIONE, ISABELLA ADINOLFI CON FORZA ITALIA, PIERNICOLA PEDICINI E MARTA GRANDE CON MICHELE SANTORO…

Estratto dell’articolo di Emanuele Buzzi per il “Corriere della Sera”

Una dozzina di candidati, quasi un listino a sé, sparsi in tutto l’arco politico parlamentare, da destra a sinistra, da FdI ad Avs. C’è chi è stato una bandiera storica, chi poco più di una comparsa. C’è chi sarebbe stato fermato dal limite dei due mandati, chi invece ha lasciato dopo nemmeno mezzo mandato: sono gli ex Cinque Stelle che ora corrono (in liste diverse) contro il Movimento alle prossime Europee.

Tra loro figurano anche sei europarlamentari candidati con gli stellati nel 2019 — su 14 eletti a Bruxelles —, che hanno abbandonato il M5S nel corso della legislatura (in totale gli addii sono stati 9).

«Si vede che l’esperienza del Movimento ha formato comunque una classe politica. I valori rimangono dentro di te e te li porti nel tuo percorso. E io oggi metto quei valori a disposizione di un progetto e di una persona straordinaria che per me è Cateno De Luca», dice Laura Castelli, ex viceministra al Mef e ora presidente di Sud Chiama Nord. Castelli correrà in tutte le circoscrizioni con la lista Libertà.

Al suo fianco ci saranno altri ex volti M5S: dalla deputata no vax Sara Cunial alla testimone di giustizia Piera Aiello a Veronica Giannone, ex parlamentare passata dal M5S a Forza Italia e ora a questa nuova avventura.

Tra gli azzurri, invece, milita ancora Isabella Adinolfi, parlamentare uscente che sarà ricandidata al Sud, in teoria la circoscrizione roccaforte del Movimento […]. Proprio in quella zona i Cinque Stelle si troveranno a combattere una battaglia elettorale contro diversi ex.

Non solo Adinolfi, Aiello e Castelli, ma anche gli eurodeputati uscenti Rosa D’Amato (con Avs), Chiara Gemma (con Fratelli d’Italia) Piernicola Pedicini (con la lista Pace terra e dignità di Michele Santoro) sono pronti a contendere preferenze al loro ex bacino politico.

Proprio Pedicini — eurodeputato dal 2014 […] — ha spiegato sui social la sua scelta: «Il Movimento ha tradito i valori per cui è nato. Io il programma l’ho sempre rispettato, è il M5S che ha cambiato casacca».

Esclusa la Lega, gli ex sono in lista in molti partiti di spicco a livello nazionale. E anche gli alleati del Pd hanno tra le loro fila due ex: Daniela Rondinelli (al Centro) ed Eleonora Evi (nel Nord-Ovest). A chiudere il cerchio è Azione, che schiera nel Nord-Est uno dei primi volti-simbolo del Movimento: Federico Pizzarotti […]

