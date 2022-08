ALBINO E' SCIVOLATO SULLA FICA – A COSA SI DEVE LO SBROCCO DI RUBERTI (“ME TE COMPRO? IO LO AMMAZZO”)? L'EX CAPO DI GABINETTO DI GUALTIERI E ZINGARETTI SI STAVA DANDO DA FARE PER BLINDARE LA COMPAGNA SARA BATTISTI, CONSIGLIERA REGIONALE USCENTE, ALLE PROSSIME REGIONALI NEL LAZIO - PER FARLO AVEVA BISOGNO DELL’EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE BUSCHINI (CHE RUBERTI DETESTA), FIGLIOCCIO POLITICO DI DE ANGELIS - L'OBIETTIVO DELLA CENA A FROSINONE ERA TROVARE UN ACCORDO - SOLO CHE RUBERTI STA CON GASBARRA E DE ANGELIS SPINGE PER LEODORI: GLI ANIMI SI SONO SCALDATI, VOLAVANO PAROLE GROSSE E LA LITE SI E' SPOSTATA IN STRADA - A FILMARE POTREBBE ESSERE STATO UN SINDACALISTA EX PD POI PASSATO AD AZIONE (CHE PERO’ SMENTISCE) MA CONFIDA: “DA QUELLO CHE MI RISULTA, CI SONO ALTRI VIDEO GIRATI DAVANTI AL RISTORANTE”