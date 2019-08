31 ago 2019 15:09

DIBBA ATTACK! – IL “CHE GUEVARA DI ROMA NORD” DÀ RAGIONE A DI MAIO: “IERI HA PARLATO COME AVREI PARLATO IO. IL MOVIMENTO HA UN ENORME POTERE CONTRATTUALE. È PARADOSSALE CHE QUELLI DEL PD CONSIDERINO ULTIMATUM IDEE SACROSANTE” – “SE POI DOVESSERO FAR SALTARE TUTTO PERCHÉ NON VOGLIONO COLPIRE I CONFLITTI DI INTERESSE LO SPIEGHERANNO AGLI ELETTORI” – MA NON ERA CONTRARIO ALL’ALLEANZA GIALLO-ROSÉ?