PRONTI AL GRAN BALLO DELLE NOMINE? DA QUI A MARZO CI SONO 67 POLTRONE IN SCADENZA: ECCO TUTTI I NOMI IN PISTA – LA NUOVA FARNESINA DI TAJANI - TRA RIVERA E MAZZOTTA, NE RESTERA' SOLO UNO (IL COLLE PRO RIVERA) - CSM: LA MELONI NON VUOLE POLITICI, CARTABIA SICURA - RUFFINI E DAL VERME CONFERMATI, MINENNA OUT (ARRIVA ALESSE) - ROCCO SABELLI TORNA A SPORT E SALUTE? – SALVINI "LICENZIA" STARACE, ENEL A DONNARUMMA, IL PREZZEMOLINO FLAVIO CATTANEO, ELISABETTA BELLONI VERSO LA PRESIDENZA DI ENI (AL DIS ZAFARANA, PISANI ALL'AISI), MARIANI AL POSTO DI PROFUMO, CARTA RESTA - IN BARBA A SALVINI, LA REGOLA DELLA DUCETTA È CAMBIARE SOLO CHI È IN SCADENZA. SCANNAPIECO E FERRARIS RINGRAZIANO...