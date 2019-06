IL DIES IRAN DI TRUMP - DOPO IL DRONE USA ABBATTUTO DECISO LO STOP DEI VOLI SULLO SPAZIO AEREO CONTROLLATO DA TEHERAN – IL 'NEW YORK TIMES' RIFERISCE CHE TRUMP HA APPROVATO ATTACCHI MILITARI MIRATI CONTRO L’IRAN MA POI HA CAMBIATO IDEA – CASA BIANCA SPACCATA: IL SEGRETARIO DI STATO MIKE POMPEO E IL DIRETTORE DELLA CIA GIAN HASPEL ERANO A FAVORE, IL PENTAGONO CONTRARIO

Da ansa.it

trump iran

Il presidente americano Donald Trump ha approvato attacchi militari mirati contro l'Iran dopo il drone Usa abbattuto, ma poi ha ha cambiato idea. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti secondo le quali alle 19 di ieri ora locale (l'1 di oggi in Italia) i funzionari militari e diplomatici erano in attesa dell'attacco dopo l'intenso dibattito delle ore precedenti alla Casa Bianca.

L'operazione era nella fasi iniziali, con gli aerei già in aria e le navi posizionate, quando è arrivato il contrordine. "Non è chiaro se Trump abbia solo cambiato idea o se l'amministrazione abbia rivisto il piano per problemi logistici. Non è chiaro neanche se" gli attacchi sono solo posticipati, riporta il New York Times. L'attacco sarebbe dovuto avvenire prima del tramonto venerdì in Iran per minimizzare il rischio per i civili. La Casa Bianca si è spaccata sul possibile attacco: secondo indiscrezioni, il segretario di stato Mike Pompeo, il consigliere alla sicurezza nazionale John Bolton e il direttore della Cia Gian Haspel erano a favore di un attacco.

Trump nervoso

A essere scettici erano invece i funzionari del Pentagono, convinti che una tale azione avrebbe causato un'escalation mettendo a rischio le forze americane nell'area. I leader del Congresso erano stati informati dei piani dell'amministrazione nel corso della riunione tenutasi giovedì nel pomeriggio nella Situation Room della Casa Bianca.

DONALD TRUMP IRAN

USA

Da repubblica.it

La Federal Aviation Administration, l'autorità per il trasporto aereo americano, vieta agli operatori statunitensi, incluse le compagnie aree, di volare nello spazio aereo controllato da Teheran sopra lo Stretto di Hormuz e il Golfo dell'Oman. La decisione è legata alle tensioni fra Stati Uniti e Iran e, in particolare, al drone abbattuto ieri mattina dalle Guardie della rivoluzione di Teheran.

TRUMP ROHANI

E dopo l'annuncio, United Airlines ha sospeso i voli dall'aeroporto di Newark, uno degli scali di New York, a Mumbai per motivi di sicurezza. "Dati gli eventi in Iran, abbiamo condotto una revisione della sicurezza del nostro servizio in India tramite lo spazio aereo iraniano e abbiamo deciso di sospenderlo", afferma la compagnia aerea.

trump 3 KHAMENEI TRUMP trump 1 iran unita iraniane rimuovono la mina dallo scafo della petroliera colpita