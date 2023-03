DIETRO AL NAUFRAGIO DI CROTONE C’È LA MANONA DI ERDOGAN – LA TURCHIA È ALLE PRESE CON LA CRISI ECONOMICA E CON I DANNI DEL MEGA TERREMOTO. E COSÌ L’ACCORDO MILIARDIARIO CON L’UE PER TENERE BLOCCATI MILIONI DI RIFUGIATI È STATO DEFINITIVAMENTE ARCHIVIATO – PERCHÉ IL BARCONE NAUFRAGATO NELLE COSTE ITALIANE NON SI È FERMATO IN GRECIA? L’INGRESSO DELL’EGEO È PATTUGLIATO E LA ROTTA BALCANICA È DIVENTATO UN CALVARIO…

Estratto dell’articolo di Franz Baraggino per www.ilfattoquotidiano.it

recep tayyip erdogan

Tenete a mente due numeri, quello dei rifugiati siriani presenti in Turchia, 3,5 milioni, e quello delle ammissioni umanitarie concesse loro dai Paesi europei: 39 mila. I dati sono quelli del ministero dell’Interno turco. Fotografano ciò che l’Europa ha fatto negli ultimi

nove anni e dopo l’accordo che ha trasformato la Turchia nella prima nazione al mondo per numero di rifugiati, oggi più di 4 milioni.

Troppi per un paese a basso reddito, sulla soglia di una profonda crisi economica e colpito, lo scorso 6 febbraio, da un terremoto che ha causato 44 mila morti. […] Impegnato nell’emergenza post sisma, il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite ha fatto capire all’Europa che “nella risposta al terremoto il tempo sta per scadere e rischia una nuova ondata di rifugiati“.

ERDOGAN

L’illusione che i miliardi dell’Unione potessero tenere per sempre milioni di persone in Turchia si è infranta il 26 febbraio sulle coste calabresi. I migranti naufragati al largo di Crotone erano partiti dalle coste turche. Tante le donne e i bambini, non a caso. Dopo aver pagato Ankara per tenersi i migranti, l’Europa sta aumentando gli investimenti nel controllo delle frontiere esterne.

Così l’ingresso in Grecia attraverso l’Egeo è sempre più pattugliato mentre la rotta balcanica è diventata un calvario dove tocca attraversare a piedi intere nazioni col rischio di essere respinti, spogliati di tutto o peggio. Chi non può prendersi quei rischi prende il mare in direzione dell’Italia.

turchia campi profughi

18 mila gli sbarchi nel 2022, che la crisi turca promette di aumentare. Secondo Ankara circa 20mila persone hanno già fatto ritorno in Siria, l’altro paese colpito dal sisma, anche grazie alla possibilità offerta dal governo di allontanarsi per alcuni mesi senza perdere il diritto d’asilo. […]

Ma facciamo un passo indietro. Dopo che un milione di persone aveva varcato i confini europei nel 2015, il 18 marzo 2016 venne siglato il cosiddetto accordo Ue-Turchia. Sei miliardi di euro al governo di Recep Taypp Erdogan per bloccare i flussi verso l’Europa. Sulla carta l’Unione si prese un’impegno: “Una volta terminati o per lo meno drasticamente ridotti gli attraversamenti irregolari fra la Turchia e l’Ue, verrà attivato un programma volontario di ammissione umanitaria“.

germania arrivo dei profughi siriani 6

Inoltre, “per ogni siriano rimpatriato in Turchia dalle isole greche un altro siriano sarà reinsediato dalla Turchia all’Ue”. Un progetto di redistribuzione che avrebbe dovuto rendere più sostenibile la presenza dei rifugiati siriani, riducendo il rischio di una nuova emergenza migratoria. Un’occasione anche per la disastrata situazione demografica europea, visto che nel frattempo 800 mila bambini siriani sono nati in Turchia e 1,6 milioni di siriani hanno meno di 18 anni.

accordo tra turchia e ue

Ma l’Unione non ha saputo cogliere occasioni né mantenere promesse. Dal 2014 al 2022 il programma “un reinsediamento per ogni rimpatrio” ha portato in Europa appena 36.763 siriani. Non sono dati facilmente recuperabili sui siti dell’Unione europea. A pubblicarli in modo chiaro e accessibile è invece il ministero dell’Interno turco. Tra i 20 Paesi Ue coinvolti, la Germania ha concesso 15.042 ammissioni umanitarie. Seguono Francia e Paesi Bassi con 5,5 mila ammissioni, la Svezia con 3,1 mila, la Finlandia con 2,7 mila e il Belgio con 1,7 mila. L’Italia è al nono posto con 396 siriani ammessi.

Ancora peggio è stato fatto sul fronte delle ammissioni umanitarie su base volontaria […]

turchia campi profughi2

[…] L’accordo con Ankara è l’esempio più eclatante dell’esternalizzazione delle frontiere messo in atto dall’Unione, forse l’unica, vera politica europea sull’immigrazione, coerente negli anni. Ma non altrettanto lungimirante: qualunque cosa voglia dire “fermare le partenze“, quanto sta accadendo in Turchia dimostra che muri e miliardi potrebbero non bastare.

Anzi, rischiano di costarci caro. Tenete a mente un altro numero: se dal 2014 ognuno dei 27 Paesi membri avesse accolto 4 mila siriani l’anno, oggi in Turchia ce ne sarebbe un milione in meno e forse non dovremmo interrogarci sulle ragioni che spingono tanti rifugiati a rischiare la vita in mare.

