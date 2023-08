IL DIETROFRONT DEL GENERALE – VANNACCI HA ANNULLATO LA SUA PARTECIPAZIONE ALLA KERMESSE DI “AFFARITALIANI” A CEGLIE MESSAPICA, A CUI PRENDERANNO PARTE TRA GLI ALTRI ANCHE I MINISTRI SALVINI, TAJANI, URSO E FITTO: “INIZIALMENTE AVEVO DATO UNA DISPONIBILITÀ DI MASSIMA. POI, VEDENDO CHE È UNA MANIFESTAZIONE CHE HA UNA CONNOTAZIONE POLITICA, HO DECISO DI DECLINARE L'INVITO” – SOLO POCHE ORE FA IL MILITARE AVEVA DICHIARATO: “COME PERSONA PRUDENTE E SAGGIA NON CHIUDO MAI LE PORTE, NON SOLO RISPETTO ALLA POLITICA...”

È durata lo spazio di mezza giornata l’ipotesi che il generale dell’Esercito Roberto Vannacci – autore del libro Il mondo al contrario – domenica 27 agosto fosse a Ceglie Messapica (Brindisi), per aprire la seconda serata de ‘La piazza’, la kermesse di Affaritaliani giunta alla sesta edizione.

Una presenza comunicata dagli organizzatori al mattino e annullata dal militare a distanza di poche ore: “Non conoscevo bene la manifestazione e avevo inizialmente dato una disponibilità di massima. Poi, vedendo che è una manifestazione che pur essendo promossa da associazioni ha una connotazione politica, ho deciso di declinare l'invito. Mi riservo di comunicare la cosa agli organizzatori".

“La prima presentazione del libro è prevista il 9 settembre in Versilia e un'altra alcuni giorni dopo, ma le sto ancora valutando, visto il clamore mediatico", ha aggiunto. Fin qui la versione ufficiale fornita dal generale.

[…] Di certo a Ceglie l'ipotesi annullamento si vociferava fin dal primo pomeriggio, quando in Rete era montata la polemica e lo stesso Vannacci aveva precisato di avere accettato l’invito senza avere idea “che la manifestazione avesse una connotazione politica o che ci fossero Matteo Salvini o Antonio Tajani”, aggiungendo però che ci sarebbe andato “anche se fosse stato ospite Piero Fassino”.

Una tesi, questa dell’inconsapevolezza, difficile da sostenere, alla luce di un programma divulgato da settimane e della presenza di nomi altisonanti tra gli ospiti. La manifestazione è stata negli anni, e lo sarà anche in questo 2023, una sfilata di politici di livello, anche in assenza della premier Giorgia Meloni, che proprio a Ceglie ha trascorso la maggior parte delle sue vacanze.

E proprio per questo motivo, appena si è saputo della partecipazione di Vannacci, hanno ripreso consistenza le ipotesi di una sua possibile candidatura nei prossimi mesi. Il militare-scrittore – che ha già rifiutato la proposta di Forza Nuova di candidarsi a Monza – ha lasciato la porta aperta a tale eventualità: “Faccio il soldato, come persona prudente e saggia non chiudo mai le porte, ma non solo rispetto alla politica: se uno, un domani, mi chiedesse di fare l'imprenditore e la cosa mi dovesse piacere perché dovrei rifiutare in anticipo? Non è saggio. Mi piace il mio lavoro e fare il soldato, ma qualora avessi un domani intenzione di cambiare idea prenderò in esame tutte le opportunità che mi si preparano davanti".

[…] Di certo c’è che l’indice di popolarità – nel bene e nel male – del generale, in questi giorni è altissimo e quindi il personaggio potrebbe teoricamente essere destinato a raccogliere consensi elettorali. Forse proprio per questo, la sua presenza a Ceglie, sul palco in cui ogni estate si dà appuntamento la politica che conta, non era esattamente un caso. E forse è proprio per lo stesso motivo che, alla fine, la partecipazione è stata annullata.

