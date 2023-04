"LA CINA CERCA DI RIUNIRE I PEZZI DI UN MONDO FRAMMENTATO PER CONTRASTARE IL BLOCCO OCCIDENTALE" - "LE MONDE" SULLE NUOVE DINAMICHE GEOPOLITICHE DOPO IL COVID E LA GUERRA IN UCRAINA: "STA EMERGENDO UN NUOVO HUB, ATTORNO AL QUALE RUOTA GRAN PARTE DI QUESTA FRENESIA: PECHINO" - "DA MACRON A LULA, TUTTO IL MONDO STA ACCORRENDO PER VEDERE XI JINPING. SONO TUTTI QUI, TRANNE GLI AMERICANI" - "COME LA NATURA, IL POTERE ABORRE IL VUOTO; LA CINA, IN ASCESA, È BEN FELICE DI RIEMPIRLO…"